Cristina Kirchner fue citada a indagatoria por la venta de dólar futuro

La expresidenta Cristina Fernández fue citada a declarar como acusada por la Justicia federal por las operaciones realizadas con el dólar futuro.

La ex mandataria fue convocada a indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio, quien también convocó al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli.

Cristina Fernández deberá declarar el 13 de abril, a cuatro meses de haber dejado la primera magistratura, según consta en la resolución de Bonadio publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

La lista de 13 citados a declaración indagatoria incluye a Kicillof, para el 12 de abril; Vanoli, el 7 de abril; Pablo López, el 8 de abril, y el ex vice del Central Miguel Ángel Pesce, 6 de abril.

Bonadio recordó que de acuerdo “con los testimonios” del actual ministro de Hacienda y Finanzas Públicas , Alfonso Prat Gay, y otros en la causa, más los informes brindados por el Mercado a Termino de Rosario S.A. (ROFEX) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE), el Banco Central “ha tenido un quebranto (...) de 7.575.601.698,2 pesos”.

También consignó que el Estado “deberá afrontar un pago” por las posiciones abiertas en el mercado a futuro de 39.879.273.378 pesos.