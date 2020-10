Cristina Kirchner contra IDEA: "No aceptan que un gobierno de empresarios con Macri a la cabeza fracasó”

Cristina Kirchner se despachó esta tarde contra los empresarios que en el marco del foro de IDEA arremetieron contra Alberto Fernández luego de que éste expusiera durante el evento llevado a cabo hace 15 días de forma virtual.

En una extensa carta publicada en su sitio personal, donde también se refirió a la escalada del dólar y confirmó que no asistirá al homenaje que se le realizará mañana a Néstor Kirchner a 10 años de su fallecimiento, la vicepresidenta evaluó que los hombres de negocios “castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas”.

Tras recordar que “durante mucho tiempo se sostuvo que uno de los problemas centrales durante mis dos mandatos como presidenta eran las formas: ‘no escucha’, ‘es confrontativa’,’no dialoga’, ‘no habla con los periodistas’, ‘no responde preguntas’, destacó que hoy “quienes idearon, impulsaron y apoyaron” al macrismo, “maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los “defectos” que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión”.

“El punto cúlmine de ese maltrato permanente y sistemático, se produjo hace pocos días en un famoso encuentro empresario autodenominado como lugar de ideas, en el que mientras el Presidente de la Nación hacía uso de la palabra, los empresarios concurrentes lo agredían en simultáneo y le reprochaban, entre otras cosas, lo mucho que hablaba”, afirmó.

Según la vicepresidenta, “lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó”.

“Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista. Notable y además inentendible si uno mira los resultados de los balances de esas empresas durante la gestión de los gobiernos peronistas o kirchneristas -como más les guste-“, agregó.

Por último, evaluó que “este prejuicio no encuentra explicación ni desde la política, ni desde la economía, y a esta altura me permito decir que ni siquiera desde la psicología… aunque ya les advertí que de eso no sé. Pero no quedan dudas que esta actitud incomprensible ha sido y es una de las dificultades más grandes para encauzar definitivamente a la Argentina”.