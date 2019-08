Cristina Kirchner: "No puede sobrevivir una sociedad donde se paguen tasas del 60%"

La senadora y precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner , se presentó hoy con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa , en un acto, por primera vez desde el alejamiento que mantuvieron ambos dirigentes desde 2013, y tras la alianza sellada con vistas a las elecciones presidenciales. "Nos dimos cuenta que cuando nos peleamos nos devoran los de afuera", sostuvo.

El acto se realizó en el municipio de Pilar, donde la senadora de Unidad Ciudadana presenta su libro "Sinceramente", como parte de los encuentros que viene realizando a lo largo del país con su texto.

“Tenemos que hablar de los problemas acuciantes y muy graves que hoy están viviendo los argentinos. Siento que tenemos que volver a discutir cosas que ya estaban resueltas. A otros se les va la vida mientras nosotros debatimos y discutimos”, comenzó la senadora y candidata a Vice presidenta.

El evento ofició además como cierre de campaña de Cristina Kirchner en territorio bonaerense, con vistas a las primarias PASO del próximo 11 de agosto.

En otro pasaje de su alocución, Cristina sostuvo que “no puede sobrevivir una sociedad donde se paguen tasas del 60%”.

Entre los presentes se encontraban, además de Sergio Massa junto a su esposa Malena Galmarini, el candidatto a gobernador bonaerense Axel Kicillof y su candidata a vice Vorónica Magario.

Sobre el gobierno de Cambiemos, dijo: "Este es un modelo de especulación donde ganan los bancos y todos los demás pierden".

"Son tan primarios. En algún momento podíamos discutir cuestiones que generan posiciones encontradas. Pero frente a los alimentos, la comida, tener trabajo... Tenemos que volver a discutir cosas que ya estaban resueltas", aseguró la expresidenta.

La candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos se refirió además a su acercamiento a Massa al selañar que "los que nos habíamos distanciado, nos volvimos a juntar porque es mucho más importante la Argentina que nuestras diferencias".

"Nos dimos cuenta que cuando nos peleamos nos devoran los de afuera", reflexionó en el acto de campaña en el partido de Malvinas Argentinas.

El encuentro de la ex presidenta con Massa generó expectativa luego del distanciamiento que tuvieron ambos dirigentes tras la salida del ex funcionario de la jefatura de Gabinete, así como de la Anses, el primer cargo que ocupó el ex intendente de Tigre dentro del gobierno kirchnerista.

Minutos antes de comenzar la presentación se difundió entre la prensa la primera foto de ambos dirigentes juntos, desde el alejamiento que mantenían desde 2013. También están presentes la esposa del líder del Frente Renovador, Axel Kicillof y Verónica Magario. Sin embargo, llamó la atención la ausencia de Alberto Fernández en la misma.