Cristina Kirchner: "La gente no vota presidentes para que para que le echen la culpa a otros"

La ex presidenta Cristina Kirchner, presentó este sábado su libro "Sinceramente" en la provincia de Misiones, en un acto en la ciudad de Posadas, ante más de 3500 personas.

La candidata a vicepresidenta del Frente de Todos recordó el conflicto con el campo por las retenciones, durante su primer mandato en 2008, y consideró que "se trató de una crisis que fue autoinfligida", aunque aclaró - en tono de crítica al gobierno actual- que "siguió trabajando aunque podría haber puesto excusas".

"La gente no vota presidentes para que le echen la culpa a otros o que se excusen. Los vota para que solucionen problemas", lanzó ante la ovación de los militantes presentes en el polideportivo Ernesto "Finito" Ghermann.

La actual senadora nacional también se refirió al acuerdo del país con el FMI y redobló sus críticas a Mauricio Macri por el nivel de endeudamiento contraído por su gobierno.

"Hubo 47 años de endeudamiento con el Fondo y renegociación permanente. Debíamos casi u$s 10.000 millones y ahora en tres años un solo presidente nos endeudó por u$s 57.000 millones. Es como mucho. Esto es lo que creo que debiéramos ver y rever, preguntar dónde están, qué se hizo, cómo fue", advirtió.

En esa línea, la ex mandataria dijo que "nadie duda de que la plata entró y la deuda que se tomó, el tema es quién la va a tener que pagar, esa es la discusión". Y remató: "no será a costa del pueblo argentino".

Cristina Kirchner también cuestionó la decisión del Gobierno de revertir la política de subsidios.

"¿Cómo pueden que hayan convencido a dirigentes sindicales, trabajadores, profesionales y pequeños empresarios que estaba mal lo que pagaban en servicios públicos? ¿Cómo pudieron convencer a los pobres de que les tenían que aumentar las tarifas? ¿Vieron alguna vez a un multimillonario decir 'yo tendría que pagar más impuestos'? Eso se llama instalar cosas en la cabeza de la gente".

Como en las anteriores presentaciones, el acto se realizó bajo la moderación del escritor y crítico Marcelo Figueras.

Otras frases destacadas

-"En la crisis de 2008 llevaba nueve meses de presidenta. Fue la más importante después de al Gran Depresión del año 1930. El Estado hizo un gran esfuerzo. Lanzamos ayuda a las empresas para no despedir gente, líneas de crédito. Pero en la gente no se sintió porque la tarea de un gobernante es hacer que la gente no sufra".

-"1989, 2001... cada vez que se aplican políticas neoliberales, el país termina en crisis. Me pone mal que cada diez o quince años repitamos crisis cíclicas".