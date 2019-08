Cristina Kirchner: "El resultado de las PASO es el resultado de la política que llevó a cabo este gobierno"

En su primera aparición tras las PASO, la ex presidenta Cristina Kirchner, quien regresó ayer al país procedente de Cuba, presentó su libro "Sinceramente" en La Plata.

En la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, acompañada por el candidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la postulante a intendenta platense, Florencia Saintout, entre otros dirigentes, la ex mandataria criticó al Gobierno por decir que "todo lo que pasa es por los populistas que vienen" y advirtió que "el resultado de las PASO es consecuencia de las políticas" que implementó Mauricio Macri desde 2015.

"El resultado de las PASO y lo que está pasando en la economía son el resultado de la política que llevó a cabo este gobierno", destacó al iniciar su discurso.

La candidata a vicepresidente del Frente de Todos recordó la conferencia de prensa de Macri del 12 de agosto, tras la derrota del oficialismo en las primarias, y comparó la actitud del mandatario con la de Néstor Kirchner en 2009, luego de perder las legislativas.

"Néstor, que sacó al país, fue derrotado en 2009 por un candidato de papel y al otro día salió a trabajar, sin enojarse con la gente y menos agarrársela con la gente y provocar medidas que le hacen daño a la gente", sentenció. Y agregó: "No se nos ocurrió decir 'ah, ¿votaste a fulanito?. Ahora vas a ver, te voy a subir el dólar'. no es así".

La actual senadora nacional contó, por otra parte, sus sensaciones tras la victoria del peronismo en las PASO.

"Ese domingo fue muy especial, todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Sabíamos que íbamos a ganar pero no con esa diferencia de votos. No creo mucho en las encuestas, pero en los últimos días nos habían dado números importantes, pero yo no les quería creer", afirmó.

Y añadió: "Por un lado sentí alegría de poder concretar la esperanza de tanta gente de poder cambiar esto tan feo que estamos viviendo. Pero al mismo tiempo, y eso es muy particular, siento como que con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué perdimos estos cuatro años".

