Cristiano Rattazzi elogió a Macri: "Le pondría un 9 y medio"

El presidente de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Ratazzi, elogió la gestión del presidente Mauricio Macri, a quien evaluó con un 9 puntos y medio, y dijo que si el país hace las cosas bien, podría volver a estar entre los primeros 10 del mundo, en una década.

"Le pondría un 9 y medio: va siempre hacia el camino correcto. Nunca titubeó", evaluó el empresario en una entrevista con el portal Infobae. Y ponderó que el Gobierno se haya dedicado también a "mantener la popularidad suficiente para que lo sigan votando y pueda hacer las cosas bien".

Al respecto, analizó: "Es muy lindo que tengas ideas perfectas para gobernar y hacer todas las cosas que habría que hacer, pero para eso primero tenés que ganar las elecciones, porque si no las ganás son solo consejos de afuera. Hay que ganar las elecciones y para ello tenés que mantener cierta popularidad, que no es populismo".

Para Ratazzi, las iniciativas que el Ejecutivo logró aprobar en sus dos años de gestión apuntan a "un país más abierto, más competitivo, avanzando en las reglas modernas de la liberalización, de orden y de respeto de las leyes".

Y analizó, a modo de ejemplo, lo sucedido con la reparación histórica a los jubilados.

"Muchos te preguntan: '¿Por qué tuvieron que hacer la reparación histórica que nadie la pedía urgente?' (...) Si la ley dice algo, no hay que esconder las cosas debajo de la alfombra por otros diez años para que nadie proteste mucho", señaló. "Por otro lado, también le dieron a cuatro millones de jubilados (...) Hoy es imposible sacárselo porque hay que ayudarlos. A futuro, habrá una cierta diferenciación entre los que aportan y aportaron, y los que nunca aportaron nada."

Por ello cree que el cambio de rumbo de la gestión de Cambiemos, puede llevar al país nuevamente a estar entre los países más importantes.

"Hoy en día el cambio es total (...) Hoy en día es un Estado decente, tiene un potencial y están yendo a hacer las cosas correctas. Hasta acá, cada diez años, han tirado por la borda la plata de la gente, confiscaron ahorros, no pagaron deudas… Ahora, van dos años y la Argentina cambia, porque acá se hizo cualquier cosa.

Críticas al kirchnerismo

Para el empresario el país vivió 85 años de desastre, aunque fue especialmente crítico co el kirchnerismo. "Fue como Alí Babá y los cuarenta ladrones", lanzó.

Pero se mostró esperanzado: "Ahora parece que el país quiere cambiar, porque si no, no hubiesen tenido ese contundente triunfo en las elecciones. Evidentemente, siguen algunos problemas garrafales: 30 por ciento de pobreza… Pero si no hubiéramos seguido este camino, el camino probable era Venezuela".

Y concluyó: "El populismo es un pulpo que agarra y convence de algunas cosas que son inviables. Haber salido del populismo en votaciones normales es una ventaja extraordinaria. Es una esperanza de volver a la Argentina de hace 85 años, donde era uno de los países más prósperos del mundo".