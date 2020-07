Crisis autopartista: en 8 años se perdieron 15.000 empleos directos

La crisis del sector autopartista volvió al centro de la escena con la salida del país de tres empresas en las últimas semanas, aunque desde el rubro aclaran que la pandemia por coronavirus no es la razón, sino la estructura impositiva y arancelaria, a la que hay que sumar "convenios laborales antiguos" y "falta de estímulos para invertir y producir en el ámbito local".

Fueron dos fábricas de pintura y la única fabricante de parabrisas las compañías que abandonaron la Argentina en el último período, pero desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) aseguran que desde 2009 "han cerrado actividades productivas unas 47 empresas de la actividad autopartista, 17 de ellas en 2019 y lo que va de 2020".

Fuentes de la industria aseguran que en el país operan unas 500 firmas, contabilizando a las proveedoras de las terminales automotrices y las que fabrican para el segmento de reposición, con una escala que va de 15 a 1500 empleados, dependiendo de la industria.

El pico de la actividad fue en 2011, cuando se registaron 65.000 empleos directos. Desde entonces todo fue barranca abajo. Cada año se perdieron puestos de trabajo en el sector, hasta cerrar el año pasado en torno a los 50.000 empleos.

La entidad enfatizó que la decisión de cerrar actividades en el sector automotor es un proceso de decisión que lleva meses y hasta años, por lo que los últimos anuncios no pueden atribuirse a los efectos colaterales de la pandemia en la economía.

Desde AFAC ya han pedido un encuentro con el ministerio de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y su equipo, para encarar las soluciones necesarias. Sin embargo, advierten que "si no cambian los factores que llevaron a esta situación, nada va a cambiar".

Falta de incentivos

Las importaciones de autopartes pasaron de u$s 13.000 millones en 2009 a u$s 18.500 millones el año pasado. En el mismo lapso, las exportaciones cayeron de u$s 2500 millones a u$s 1500 millones, un 40% menos.

Entre los aspectos que afectan a las empresas del sector, AFAC menciona "falta de estímulos y la inseguridad jurídica por el permanente cambio de reglas de juego", que desincentivan las inversiones.

La estructura impositiva y arancelaria es uno de los focos de las demandas. El sector paga derechos de exportación ($ 3 por dólar) pero el régimen vigente excluye de la base imponible las autopartes importadas, por lo que al momento de exportarse un vehículo estas partes no pagan retenciones. Así, "desincentivan ventas externas de alto valor agregado local", apuntan desde la entidad.

Por otra parte, los reintegros por exportaciones no compensan los impuestos abonados en el proceso de producción.

En cuanto a los aranceles de importación -un mecanismo de defensa de bienes de producción nacional- en el caso de las autopartes tienen "protección arancelaria efectiva negativa".

Mientras el arancel promedio ponderado para las autopartes es del 6% a 7% las materias primas importadas pagan 10% a12% y los moldes y matrices necesarios para el proceso de localización son de 14, 28 o 35%, según los casos. "Ello incita muy claramente (a las terminales) a importar las autopartes", señala AFAC.

La entidasd reseñó que rigen normas laborales rígidas que generan "contingencias jurídicas" y "costos laborales no salariales que perjudican tanto a las empresas como a los equipos de trabajo.

Los convenios laborales, en tanto, son considerados "arcaicos" en muchos casos vigentes desde 1975, y "dificultan trabajar de manera acorde a la productividad demandada por la actividad automotriz".

Esta situación, sumada a inestabilidad macroeconómica que atraviesa el país, hace que al momento de decidir la radicación de nuevos modelos, "la tasa de descuento para la evaluación de los proyectos de inversión sea entre 40 y 70% superior en comparación a México y Brasil", los otros dos países de la región con una industria automotriz desarrollada.