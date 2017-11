Cris Morena elogió a María Eugenia Vidal: "Tiene demasiado coraje"

La conductora y productora artística, Cris Morena, reapareció en la televisión y habló sobre varios temas. Entrevistada por Santiago del Moro en el programa Intratables, habló sobre sus proyectos, recordó a su hija fallecida Romina Yan, y elogió a María Eugenia Vidal por "el coraje" que pone en la lucha contra el narcotráfico y las mafias.

"Tiene demasiado coraje, está exponiendo a sus hijos. Vos cuando te metés en esta política actual, de ahora, tenés que saber que podés perder la vida, si no estás dispuesto a eso no te metas", señaló al referirse a la gestión de la gobernadora bonaerense.

La creadora de éxitos como Casi Ángeles, Chiquititas y Floricienta, entre otros, dijo que Vidal es "mágica" y contó que se lo dijo cuando tuvo la oportunidad de charlar con ella.

"Vidal, María Eugenia Vidal, sos mágica, se lo dije ya, que es una mujer mágica. Hay poquísima gente mágica en el mundo, y ella es mágica", afirmó. Y añadió: "Es mágica porque tiene la pureza de ser tal cual es, es mágica porque no tiene un gramo de posibilidad de doble cara, es inteligentísima, tiene un coraje infernal, es inteligente, es soñadora, cree que todo se puede, es mágica chicos, cuidémosla muchísimo."

El ser consultada por el conductor Santiago del Moro, sobre si "no tenía miedo que la política la terminara embarrando" (por Vidal), la productora manifestó: "Me parece que no, me podría equivocar, como todo el mundo, pero no, no".

Y concluyó: "Es así, y ella está viviendo en una base militar tratando de cuidar a sus hijos porque lo que está haciendo es cosa, como vos dirías, de hombres, pero lo está haciendo una mujer".

El recuerdo de Romina Yan

“¿Cuál es el secreto para estar tan entera, Cris?”, indagó Santiago del Moro al preguntarle por el golpe que fue la muerte de su hija Romina Yan.

“Estoy entera, pero no estuve todo el tiempo entera. No sabés el trabajo que llevó. Tuve pensamientos oscuros, espantosos, de gran tristeza, de gran agonía. Fue desgarrador. No sé cómo explicarte lo que es perder a una hija en un segundo. Ella nació en un pujo y se fue en un segundo también, en un pujo”, contó.

Y agregó: “La herida no se cierra nunca. Es muy difícil para un ser humano entender que otra persona se va. Estoy condenada a creer que existe Dios porque sino me tengo que ir. Yo dije: ‘tengo que levantarme por mis hijos y por mis nietos'". Por suerte, porque hoy me tienen a total disposición”.