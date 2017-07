Cresta Roja: un conflicto con despidos, amenazas y trompadas

Tras cortar la autopista Ricchieri y luego de ser desalojados por Gendarmería, trabajadores de Cresta Roja continuarán mañana con su reclamo por la reincorporación de 51 despedidos y la reapertura de las dos plantas cerradas por la empresa.

El conflicto comenzó cuando Cresta Roja, que cuenta con unos 2250 empleados en las localidades bonaerenses de Monte Grande y El Jaguel, dispuso el cierre preventivo de las plantas por considerar que el gremio que reúne a sus operarios no acató la conciliación obligatoria dictada el viernes pasado por el Ministerio de Trabajo.

Una fuente cercana a la empresa consultada por El Cronista señaló que "las plantas están cerradas porque el sindicato no acató la conciliación obligatoria y si la gente no va trabajar, no podemos cargar pollos que se mueran en los camiones".