Créditos hipotecarios a 30 años: requisitos, características y claves

El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, habló hoy sobre los puntos en común que tendrán las líneas de créditos a 30 años que la semana próxima lanzarán los tres bancos públicos: el Ciudad, el Nación y el Provincia. Para el bancario, la demanda de créditos hipotecarios es "abrumadora" por el déficit habitacional que existe en el país.

Curutchet aseguró que desde el 7 de abril estarán abiertas las consultas en las sucursales del banco para acceder a las nuevas líneas a 30 años. Además, advirtió: "Creo que va a venir una Argentina donde también aumente el porcentaje que se puede financiar de la propiedad".

En todos los casos, las líneas contarán con un plazo de devolución de hasta 30 años, dependiendo edad y requisitos de cada solicitante. Y se utilizará la modalidad UVA, que es una cuota que se va ajustando mes a mes por costo de vida. "Pero que como se ajusta es mucho más baja y más accesible", aclaró Curutchet en diálogo con radio La Red.

En el caso del Bapro, se podrá destinar para financiar hasta el 75% del valor de compra de una propiedad en la Provincia o en la Ciudad de Buenos Aires, o para construcción o refacción, con un monto máximo de $ 2,7 millones.

Adempás, dijo que harán una distinción entre sus clientes y aquellos que no los son. Por ejemplo: "A 20 años, cobraríamos una tasa del 5% más UVA para aquellos que cobran sueldo en el banco y 6,25% para el que no cobra sueldo acá".

Curutchet explicó que "una restricción tradicional que hemos eliminado es que sea vivienda única. La idea era allanar barreras, que sea más accesible. Este préstamo es mucho más accesible, para 1 millón de pesos la cuota será de 5931 pesos a 30 años, requerirá un ingreso de $ 20.000".

Entre las limitantes para acceder a los nuevos préstamos, la edad es un tema importante. Para tomar uno a 30 años, teniendo en cuenta que tradicionalmente la edad límite es de 65 (edad en la que un hombre se jubilatoria), Curutchet aclaró que el solicitante debería tener como máximo "35 años".

"Los ingresos se miden por ingreso combinado familiar", aclaró, y agregó que "si se tiene en cuenta este dato, en una pareja donde uno tenga 30 años y el otro 40, se va a tomar la edad más baja".

Al ser consultado, sobre el nivel salarial mínimo, el bancario aclaró que no hay un mínimo, si no que eso determinará el monto al que tendrá acceso cada solicitante. "Si la cuota es de $ 6000 o $ 7000, como los bancos afectamos hasta el 30% del sueldo, no más para que la gente no esté tan exigida, en la práctica hablamos de salarios o de ingreso familiar combinado de entre $ 18000 y $ 2000 para arriba", aclaró.

"A los interesados -agregó- les digo que vengan a partir del 7 de abril. Esto ya está disponible porque lo tenemos a 20 años, el retoque que hay que hacer es mínimo, pero hay que informar los detalles a todas las sucursales, entonces para evitar que los atienda alguien que no esté debidamente capacitado, les pedimos que vengan después del 7 de abril".

Por último, remarcó que "el nivel de cumplimiento es muy bueno, la gente defiende mucho la tasa, actúa con mucha responsabilidad. Hay mora baja y que se produce en caso de perder el trabajo, pero no en otra situación".

Puntos generales:

* A partir del 7 de abril los bancos Ciudad, Provincia y Nación pondrán a disposición la nueva línea de crédito de hasta 30 años de plazo con tasas que van desde el 3,5% al 7,5% bajo el sistema de Unidad de Valor Ajustable (UVA), ajustados por inflación.

* Por cada millón de pesos que presten estas entidades con una hipoteca a 30 años de plazo, se pagará una cuota mensual que oscilará entre un mínimo de $ 4600 y un máximo en torno a $ 6000.

* El banco Nación prestará $ 3,1 millones para cubrir el 80% del valor de la vivienda que tiene que ser única.

* No tendrán tope de edad. Pero en el caso de que el solicitante sea un jubilado, el monto del préstamos se ajustará.

* En el Ciudad, el crédito a 30 años será destinado a los treintiañeros y en el Provincia el límite son los 60 años pero se puede incluir un codeudor de menor edad y se tomará para el cálculo del préstamo al menor de ambos.

* En el caso del Provincia, el monto a prestar es hasta $ 2,7 millones, y no es necesario que sea destinado para vivienda única.

* Por su parte, el Banco Ciudad cobrará una tasa de interés de 5,9% que para un préstamo de $ 1 millón, la cuota inicial quedaría en $ 5193.

*Las familias podrán entregar un inmueble propio, puede llevar a cabo una adquisición, refacción, mejoras y ampliación.

Qué pasa si se dispara la inflación

“Para quienes quieran reducir ese riesgo mantenemos linea que el BNA lanzó el año pasado con tasa fija 14% los primeros 3 años”, sostuvo Gonzalez Fraga.

“La normativa del BCRA preve una extensión de hasta el 25% de plazo original cuando el coeficiente de variación salarial este 10 puntos por debajo de la suba de la inflación”, sumó Curutchet.