Créditos de la CAF por u$s 2000 millones

El banco de desarrollo de América Latina (CAF) otorgará créditos por u$s 2000 millones en los próximos tres años para obras destinadas a educación, agua y saneamiento, transporte, logística y energía, según anunció su presidente ejecutivo, Luis Carranza, durante el encuentro que mantuvo con el presidente Mauricio Macri en Casa Rosada.

Carranza señaló que se definió junto con el gobierno argentino la selección de "quince proyectos que tendrán un impacto social y económico muy positivo y en integración regional".

Los créditos financiarán obras "de transporte masivo en las principales ciudades, corredores logísticos clave en el centro agroexportador, pasos de frontera e iniciativas en materia de servicios sociales en el conurbano bonaerense y el norte de Argentina", aseguró Carranza.

Explicó que se destinarán cerca de u$s 800 millones en créditos para proyectos de educación, hábitat, y agua y saneamiento, en el sector público Y otros u$s 700 millones, en mejoras de la logística, transporte e integración regional y u$s 200 millones en materia energética.

Los créditos se destinarán a la tercera fase del plan Belgrano Sur, el Programa Nacional de Transporte Masivo, la Conexión Logística Santa Fe-Paraná, el Proyecto Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires, el programa de Obras Básicas de Agua Potable de Aysa e intervenciones en hábitat en diversas villas de Buenos Aires, entre otros.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, sostuvo que el aporte del CAF "representa una nueva muestra de confianza de parte del organismo multilateral hacia el gobierno del Presidente Mauricio Macri". Y añadió: "Es importante destacar que la financiación se dirigirá a las obras de infraestructura que necesitan los argentinos para mejorar su calidad de vida".

Caputo y Carranza firmaron convenios para seis créditos por u$s 460 millones que habían sido aprobados por el directorio del CAF.

Ese crédito se destinará a obras en la Cuenca del Río Luján, para prevenir crecidas y moderar inundaciones, la construcción de una planta de potabilización en La Plata y para incentivar las inversiones público-privadas. También, al Programa Integral de Hábitat para mejorar la calidad de vida de las 800 localidades más vulnerables del Norte Grande, obras en el Ferrocarril Belgrano Sur y a un Programa de Rehabilitación de Infraestructura en la Provincia de Buenos Aires para los municipios que se encuentran en emergencia hídrica.