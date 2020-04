Créditos a pymes para el pago de salarios, con poco movimiento y ofrecimientos muy selectivos

Transcurridos ya seis días de abril las empresas tienen que empezar a liquidar los haberes de marzo, pero tras casi veinte días sin actividad, entre el querer y el poder hay un abismo.

Por eso en las últimas horas creció la ansiedad en el empresariado pyme para conocer los detalles del decreto 326/2020, publicado en el Boletín Oficial el pasado 1 de abril, que determina la constitución de un Fondo de Asignación Especial por $ 30.000 millones en el marco del Fondo de Garantía Argentino (FoGAr).

Hasta el lunes poco y nada se había avanzado en el otorgamiento de estos préstamos a 12 meses de plazo, con tres de gracia y una tasa del 24% anual. Una opción interesante para las pymes en un escenario de inflación esperada para este año por encima del 50%. De todas maneras, desde algunas cámaras sectoriales piden créditos a tasa 0%.

Con la norma en vigencia, desde el Gobierno comenzaron a reclamar mayor celeridad de los bancos para otorgar los préstamos, que tienen la garantía del FoGAr hasta el 100% de la nómina salarial (F. 931) para el caso de las micro y pequeñas empresas y del 25% para las medianas (tramos I y II).

Pero entre la ansiedad de las empresas y la realidad de los bancos, hay una distancia. Como fuere, lo cierto es que recién el lunes se suscribieron los convenios de cupo entre el Ministerio de Desarrollo Productivo, que aporta los fondos para integrar al FoGAr, y los bancos.

Con la firma de los convenios, fuentes gubernamentales aseguran que "las pymes ya pueden ir al banco en el que pagan la nómina salarial y pedir el crédito".

Se estima que los $30.000 millones permitirán garantizar créditos por entre 2,5 y 4 veces ese monto, alcanzando una cobertura de $ 90.000 a $ 120.000. Los $ 30.000 millones ya fueron transferidos a una cuenta del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya subsidiaria BICE Fideicomisos administra varios fondos, entre ellos el FoGAr.

Empresarios pyme se quejan de que "los bancos están demorados", con pocos contactos con las empresas. En rigor, hubo llamados y ofrecimientos puntuales de las entidades, tanto públicas como privadas, a clientes medianos o pequeños pero con buen récord crediticio.

"Con carpetas al día se puede tomar créditos para empezar a pagar, algo menos que el gasto en personal mensual o límite de la carpeta", señala una fuente del sector.

"La gran mayoría de las entidades están ofreciendo los créditos a, 24% y un período de gracia, un determinado porcentaje de la nómina (60 o 70%) pero lo que están pidiendo es que no tengan la carpeta manchada y no es la misma calificación la de una empresa grande que la de una empresa chica, que muchas veces ya tienen utilizado lo que le dio el banco para poder girar", señaló Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de la Comercio. Y remató: "No es nada facil sacar un crédito".

Por su parte, Marcelo Uribarren, titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) confirmó que hubo demoras por problemas de implementación. La expectativa es que entre lunes y martes el tema se solucione, "la situación está muy complicada porque hay empresas que no pueden hacer frente a los sueldos en sus quincenas.

"Algunos bancos les están ofeciendo los créditos a algunas empresas, pero todo es muy lento", aseguró Miguel Rodríguez, industrial del sector químico, y vicepresidente Pymi de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En este contexto, Rodríguez destacó que para las pequeñas empresas estarán disponibles estos créditos pero las empresas de más de 100 empleados "tienen que tomar la tasa normal del banco del 40/45% a 180 días", lo que encarece todo el proceso, sólo para pagar sueldos.