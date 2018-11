Creció más de 70% las compañías en proceso preventivo de crisis

El 2018 terminará siendo el peor año desde que Cambiemos asumió en la Casa Rosada en lo que se refiere a la cantidad de empresas que se presentaron en el ahora desaparecido Ministerio de Trabajo e iniciaron el Proceso Preventivo de Crisis (PPC), herramienta prevista en la Ley 24.013, que concede beneficios a las empresas que atraviesan situaciones de fuerza mayor por falta o disminución de trabajo no imputables al empleador.

La herramienta que se popularizó en otros momentos de la historia económica argentina volvió a tomar protagonismo durante el 2018 ya que creció en un 71,4% la cantidad de compañías que decidieron durante los primeros once meses de este contra los 12 meses del 2017.

Según documentos oficiales a los que pudo acceder El Cronista entre enero y noviembre de 2018 unas 108 compañías presentaron los trámites que, contra las 63 que registró el ahora desaparecido Ministerio de Trabajo durante los 12 meses de 2017 señalan un crecimiento de más del 70 por ciento.

"Se ven algunas variaciones que tienen que ver con las tensiones que presentaron algunos sectores en los meses anteriores, muchos de ellos ya presentaban dificultades en los últimos años. En ese sentido el Ministerio de Producción y Trabajo viene trabajando de manera constante con los representantes de cada uno de los sectores para preservar el empleo y seguir de cerca el nivel de actividad de cada de las actividades", explicaron desde el entorno del ministro Dante Sica.

Una de las medidas fue el decreto ya consensuado entre la CGT, los empresarios y la Rosada que tiene una cláusula de previo aviso al Ministerio de Producción y Trabajo frente a despidos injustificados y el Ministerio podrá convocar a una mesa para buscar mecanismos que minimicen o cancelen las desvinculaciones

A pesar que durante el primer trimestre de este año los números eran mejores que los del año pasado - 11 presentaciones en 2017 versus 10 en 2018- a partir de abril se empezaron a acelerar las presentaciones algo que tuvo su pico máximo en agosto cuando 30 compañías presentaron los documentos en Trabajo mientras que en el mismo mes del año pasado apenas lo habían hecho 12 empresas.

No obstante este crecimiento, en el sector privado aseguran que no son muchas las que deciden seguir este camino porque, como reconoce un empresario que prefiere el off the record: "quién nos aprobaría un crédito cuando estamos en crisis. O, peor, cuál sería la tasa a la que nos prestaría?", por lo que en realidad el dato no necesariamente refleja la magnitud de la crisis por la que atraviesa el sector privado en medio de una caída del consumo.

Un ejemplo de esto es que, mientras en septiembre y octubre apenas 12 compañías entraron bajo el paraguas del proceso preventivo de crisis, en el mismo período los despidos y suspensiones ascienden a 20.872 casos, casi siete veces más que los del mismo período del año anterior, que sumaron 3.087 casos.

El dato se desprende del último trabajo del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) que también asegura que en el bimestre Septiembre-Octubre de 2018 los despidos y suspensiones fueron motorizados por el sector industrial, que representan el 74% de los casos.

Si se observa que las empresas que deciden ampararse en el PPC lo hacen con la posibilidad de abrir una negociación con el sindicato en donde se busque un camino alternativo, los despidos y las suspensiones muestran que el estado de situación del entramado productivo es peor que lo que puede reflejar la suba

Según el Cepa el número de despidos y suspensiones entre enero y octubre pasado aumentó un 88% interanual, en donde la cantidad total asciende a 56.969 casos, correspondiendo 15.825 casos a empleo público y 44.144 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 6.000 despidos y suspensiones mensuales durante los primeros diez meses de 2018.