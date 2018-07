Creció la producción de petróleo en mayo

La extracción de petróleo crudo aumentó un 3,2% interanual en mayo, en lo que fue el tercer mes seguido con un alza después de 30 meses seguidos de caída. Así surge de los datos publicados por el Ministerio de Energía.

La producción de petróleo alcanzó en el quinto mes del año los 484.864 barriles por día (bpd). La reversión de la tendencia encuentra uno de sus argumentos en el incremento internacional de los precios, que superó el 60% en los últimos doce meses.

Según la lectura del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, se debe observar que la producción de crudo continúa disminuyendo en el último año móvil (junio 2017 - mayo 2018) respecto al anterior, en el orden del 2,6%.

A su vez, la producción de gas saltó en mayo un 4,2%, gracias al aporte de Vaca Muerta y la Cuenca Austral, con el yacimiento Vega Pléyade. La extracción del fluido tuvo una importante caída entre 2007 y 2014, una leve recuperación hasta mediados de 2016 y, luego, un estancamiento. Los subsidios a la producción de gas no convencional en la Cuenca Neuquina empiezan a contribuir a la reversión de esta tendencia.

En el informe de tendencias energéticas del IAE Mosconi, los u$s 7,50 por millón de BTU que se pagan en Vaca Muerta a la producción incremental "significa que se otorga un subsidio de alrededor de u$s 3 por millón de BTU, puesto que la oferta recibió un precio de u$s 4,45 por millón de BTU en enero de este año".

La producción no convencional tanto de petróleo como de gas tuvo un alza cercana al 40%. En petróleo influye más el shale, mientras que en gas se extrae más tight. De todas formas, los no convencionales representan cerca de un 10% de la producción total de petróleo y menos de un 30% en la de gas, con lo que concluye el IAE que la extracción en las cuencas convencionales está en situación crítica.