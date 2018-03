Creció la expectativa de contratar personal el próximo trimestre

La previsión de los empresarios de tomar empleados en el segundo trimestre del año creció un 4%, según la Encuesta de Expectativas de Empleo Global de ManpowerGroup divulgada ayer. La consultora reveló que, de acuerdo con los 800 empleadores encuestados, las intenciones de contratación decrecen 2% respecto al trimestre pasado, pero no presentan cambios en comparación con el mismo período de 2016.

"Con un 74% de los encuestados que indicaron que no realizará cambios en sus nóminas, nuestro estudio refleja que los planes de contratación para los próximos tres meses son muy cautelosos. Esto se debe, en parte, a que aún no se detectan signos claros de hacia dónde se focalizará la economía, por lo que los empleadores están a la expectativa de ver qué sucede antes de tomar decisiones más definitivas sobre sus planteles", explicó Alfredo Fagalde, director general de ManpowerGroup Argentina.

Los empleadores de los nueve sectores encuestados esperan un incremento de los niveles de contratación durante el segundo trimestre de 2017, mostrándose en primer lugar Finanzas, Seguros y Bienes Raíces, con una ENE de +10%. También se muestran levemente optimistas los empleadores en Administración Pública y Educación (+7%), Agricultura y Pesca (+6%), Construcción (+5%) y Comercio (+4%).

Las intenciones de contratación más moderadas se encuentran en el sector Manufacturero con una ENE de +3%, seguido por Minería, Servicios y Transporte & Logística, con +2% cada una.

Al comparar estos valores con los que se obtuvieron en el trimestre pasado, se observa que los empleadores en seis de los nueve sectores reportan expectativas de contratación más débiles. El sector de Agricultura y Pesca reporta el declive más notable, con una disminución de 9%.