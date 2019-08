Crecen las dudas sobre el desembolso del FMI y todos miran a Ghana

La visita del Fondo Monetario en tono "amistoso" de esta semana avanzó ayer con encuentros entre los equipos técnicos del Banco Central y, también, hubo reuniones con economistas del Banco Mundial para seguir con "el análisis de los acontecimientos recientes". Pero las dudas sobre cuándo se dará el próximo desembolso transmitieron temor en el mercado, con caídas de bonos y alza del riesgo país hasta los 2001 puntos básicos, un número con malos recuerdos para la Argentina.

Desde el Gobierno buscaron ayer acusar al Frente de Todos de haber cambiado el tono conciliador de la semana anterior, momento en el que Mauricio Macri habló por teléfono con Alberto Fernández, y también Hernán Lacunza recibió a distintos referentes económicos de la oposición. En concreto, mencionan el comunicado de Fernández tras el encuentro con el FMI y los trascendidos del encuentro con Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y Trevor Alleyne.

Pero el tema que subyace y se suma a la incertidumbre del clima político es si se dará a tiempo el sexto desembolso por u$s 5400 millones. Es que para que se concrete deben darse, de manera formal, la quinta revisión de la economía para que los economistas del FMI que siguen de cerca el caso local puedan elevar un informe al Directorio Ejecutivo del organismo y, de esa manera, que el Board defina aprobar el envío del dinero.

Nada de esto está ocurriendo aún. Si bien los plazos, según lo pactado entre el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo, marcan que el próximo desembolso debería darse del 15 de septiembre en adelante, con cierta laxitud en los tiempos (como de hecho ocurrió en la mayoría de los desembolsos concretados hasta ahora), por ahora no hay una fecha concreta de cuándo se dará la formalidad de la quinta revisión.

En el Gobierno insisten en que el FMI estuvo haciendo revisión de los números y hasta confían en que, con los resultados fiscales conocidos, no debería haber una traba para que se concrete el envío desde el organismo. No obstante, la cuestión formal dista de concretarse. Con poca o casi nula información desde el FMI ni tampoco del Gobierno, las dudas y especulaciones no tardaron en llegar. Y el mercado en reaccionar.

Que un desembolso (con su revisión precedente) se demore más de lo previsto y se dé de manera conjunta con el siguiente es una posibilidad concreta. De hecho, ocurrió en otras oportunidades. ¿La más reciente? El caso de Ghana: en febrero pasado el FMI hizo de manera conjunta la séptima y octava revisión del préstamo dentro del marco de un "Extended Credit Facility Program" que vigente en ese país africano. Y envío sendos desembolsos juntos.

En sí, en los anteriores desembolsos en general también se demoraron, pero como máximo fue un mes el retraso. Pero para llegar a esa fecha, un mes antes la revisión al menos ya estaba en marcha, hecho que ahora no ocurrió.

La visita del FMI de esta semana avanzó ayer con uno de los encuentros clave: la reunión con Fernández y sus asesores. Si bien desde el Fondo negaron que hayan hablado en ese encuentro de un "vacío de poder" y desmintieron "categóricamente que miembros de la delegación actualmente presentes en Argentina hayan sugerido adelantar las elecciones presidenciales", los propios funcionarios del organismo no tienen previsto encontrarse con los otros candidatos a presidente ni con sus asesores.

En el FMI conservan el hermetismo. Se estima que sobre fines de este viaje habrá un comunicado con algunos comentarios de los días transcurridos en Buenos Aires.