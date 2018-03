Crece el quiebre del FpV: senadores piden que diputados den quórum

El senador peronista Juan Manuel Abal Medina le sugirió ayer al presidente de la bancada kirchnerista de la Cámara de Diputados, Héctor Recalde, que dé quórum para discutir el proyecto de pago a los fondos buitre, con el que el oficialismo pretende avanzar esta semana en comisión. "Que vaya, que discuta, que defina", pidió el senador al diputado respecto de la propuesta del Ejecutivo, en lugar de ausentarse a la sesión. "En el Senado de la Nación sí participará el bloque del Frente para la Victoria (FpV) de la discusión", definió además Abal Medina.

El senador mostró así cómo las estrategias de los dos bloques del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), en el Senado y en Diputados, tienen cada vez más diferencias. "Me parece que hay que votarlo sí o sí. No ir a votar o no dar quórum me parece que son dos actitudes, desde mi punto de vista, bastante infantiles", cuestionó Abal Medina, en declaraciones a Radio Mitre. En ese sentido, el ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner subrayó: "Tenemos que ver el proyecto, analizarlo, convocar a los expertos y tomar la mejor decisión para la Argentina".

Subrayó, además, que "si el bloque de diputados del FpV decide no dar quórum, igualmente puede obtenerse" en la Cámara baja, ya que se trata de 81 parlamentarios sobre 257 y el quórum se obtiene con 129; a diferencia de la Cámara alta, donde la bancada kirchnerista tiene 40 de 72 senadores, con lo cual una eventual decisión de ese bloque haría caer la sesión.

Al explicar las diferencias entre los senadores y los diputados, Abal Medina subrayó que "las elecciones se ganan y se pierden por un voto". "Hemos perdido y obviamente si perdimos es porque no hicimos todo bien. Si no, hubiésemos ganado. Esto parece una obviedad, pero hay algunos compañeros que no terminan de entenderlo", dijo, en alusión a los diputados.

"Por eso de este proceso de debate y discusión que hay hoy en nuestra fuerza surgen muchas y diversidad posturas. Hay compañeros que creen que hay que ponerse en una posición extremadamente dura y frontal, parecida a la que nos hicieron nosotros, con el Grupo A, que no daban quórum, y esa posición a mí me parece un error", agregó.

Sin embargo, señaló que "por el otro extremo hay compañeros que con demasiada rapidez corren a colaborar con el Gobierno y eso tampoco ayuda", porque la sociedad votó al peronismo "como oposición".