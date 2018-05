Costantini: es momento de un nuevo plan económico

El creador de Nordelta y dueño de Consultatio Eduardo Costantini señaló que la administración Macri deberá encarar un ajuste del gasto público para equilibrar la cuestión fiscal. Y que la crisis cambiaria llevaron a una desconfianza en la economía, con la percepción de que el dólar estaba barato. "La crisis nace en el sector financiero y el problema es que derrama en la economía real produciendo aumento y distorsión de precios, por lo que hay que organizar un nuevo programa económico que contenga la espiral inflacionaria y que cierren los números fiscales".

En declaraciones a la radio 990, Costantini evaluó que para ese nuevo programa la administración Cambiemos "deberá mirar los resultados del sector externo que está desbalanceado en la economía".

El empresario señaló que el mundo y los inversores local financiaban el "exceso de gasto" público y ahora esa situación no se da, razón por la que el gobierno "busca auxilio" en el FMI. "En la economía las inversiones se dan por intereses. Necesitamos más inversiones pero tenemos un país con un Estado muy grande y eso no lo resolvés de un día para el otro". En ese sentido, dijo que el problema de la economía argentina "es estructural y no tiene que ver con quién es el Presidente: "desde la convertibilidad nos comimos el 95% de nuestra moneda".