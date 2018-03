Costa Salguero: reclaman al Gobierno por controles

La causa por la muerte de seis jóvenes y la internación de otros asistentes a una fiesta electrónica en Costa Salguero el fin de semana, estará a cargo del juez Sebastián Casanello, quien investigará si hubo "zona liberada" luego de que su colega Guillermo Carvajal y el fiscal Sandro Abraldes se declararan incompetentes.

Según fuentes judiciales citadas por Télam, no había ninguna fuerza de seguridad controlando lo que pasaba dentro de la fiesta sino "sólo había seguridad privada a cargo de la organización" mientras que la Prefectura Naval "sólo estuvo afuera" y no secuestró droga.

Por su parte, como el FpV el sábado, el diputado del Frente Renovador Felipe Solá expresó su preocupación por la falta de controles. "Hace más de diez años que venimos advirtiendo del descontrol que se vive en estos festivales", indicó, en referencia al presunto consumo de drogas de diseño que habría ocasionado las muertes.

En declaraciones a América TV, el diputado enfatizó: "No puede haber una fiesta electrónica sin el Estado presente. Desde mi época en la Gobernación (de la provincia de Buenos Aires) que vengo señalando esta situación. El Estado debe estar presente, controlando la habilitación de los establecimientos y brindando la seguridad necesaria dentro y fuera de los espacios donde se desarrollan estas fiestas que reúnen a miles de jóvenes", agregó.

En el mismo sentido, y mientras todavía no se conoce la postura o una expresión pública al respecto del jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o del presidente Mauricio Macri, Solá indicó: "No puede ser que no tengamos un Ministerio que trabaje seriamente en la lucha contra el narcotráfico y que los padres no tengan lugares adecuados donde llevar a sus hijos adictos para salir de este flagelo".

También el legislador porteño Adrián Camps se refirió a la trágica fiesta Time Warp: "El gobierno de la Ciudad tiene que dar muchas explicaciones al respecto. No le estoy quitando responsabilidad a los organizadores, pero si los controles hubieran existido y se hubieran garantizado las medidas de seguridad y salubridad, hoy no estaríamos hablando de esto", aseguró.

Para Camps, el gobierno de la Ciudad debe explicar cómo controló la cantidad de gente que ingresaba y de cuántos agentes dispuso para garantizar que se cumplieran los requisitos dispuestos en materia de seguridad y salubridad.