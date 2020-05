Cosecha apoyos en el Gobierno el proyecto para estatizar empresas subsidiadas

Los ministros de Educación y de Trabajo, Nicolás Trotta y Claudio Moroni, respectivamente, expresaron su apoyo al proyecto de ley que propone que los grandes grupos que reciban asistencia en el marco de la pandemia, a cambio, deberían otorgarle al Estado una participación en su capital. Se trata de la iniciativa que diputada kirchnerista Fernanda Vallejos presentaría en el Congreso en las próximas horas y que ya fue fuertemente criticada por el sector empresarial y por la oposición.

"Es interesante", consideró el ministro de Trabajo al ser consuldado sobre la propuesta que la diputada hizo días atrás, vía Twitter, para que el Estado se quede con parte de las empresas a las que ayuda con fondos, para superar la crisis profundizada por el Covid-19.

De coronavirus todas formas, el titular de la cartera de Trabajo se encargó de aclarar que, para poner en marcha una medida de ese tipo, "habría que hacer una modificación legal" que escapa de su órbita.

En tanto, Trotta fue más taxativo al respecto. Esta mañana, en diálogo con FM La Patriada, no solo aventuró que actualmente existe "un consenso social de que el Estado central no sólo para transitar esta pandemia, también para después".

En el marco de la crisis como consecuencia del parate económico a raíz del coronavirus, al ser consultado sobre la iniciativa, el funcionario afirmó que tiene que existir "un esfuerzo compartido y regulación del mercado". Dicho esto, opinó que "el Estado tiene que participar" en el sector productivo porque "se necesitan más recursos".

En otro tramo del reportaje, el ministro de Educación aclaró que se necesita de un Estado que "no ahogue al sector privado sino que lo promueva, inclusive, (que) sea socio de los beneficios, no desde el lucro sino desde la reinversión privada".

Es que, de acuerdo a su visión, "no hay sector de la economía que pueda generar más riqueza que el sector privado; bienvenido sea", dijo, para luego acotar: "Pero con reglas claras".

Y remató: "Tenemos que generar nuevos caminos e instancias que promuevan el desarrollo".

La iniciativa

Si bien en una entrevista con el periodista Luis Novaresio anoche la diputada intentó bajarle el tono al tema y aclaró que se trató de “un tuit que ni siquiera es una idea” suya, fuentes allegadas a la diputada, días atrás, le aseguraron a El Cronista que la economista se encuentra trabajando en el proyecto, y que este sería presentado en la Cámara baja en las próximas horas.

11. Por otra parte, si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) May 17, 2020

Hecha esta aclaración, Vallejos comentó: “Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia…”.

En diálogo con Animales Sueltos, la diputada explicó cómo se implementaría el proyecto de participación del Estado sobre las empresas: “No sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. No para las pymes que en esos casos seguirían siendo asistidas”.

Durante la entrevista, la diputada apuntó contra las críticas hechas por parte de la oposición por esta iniciativa y consideró que “hay un enorme prejuicio ideológico”.

“He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”, declaró y agregó que en la Argentina, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, “ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años”.

“Es un mecanismo usual, de mercado, que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. En este caso quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad es el Estado, es un mecanismo de protección”, enfatizó.

Además, la diputada justificó la iniciativa al asegurar que son “medidas necesarias” en medio de la “crisis pandémica”, y agregó que en el país hay “una crisis preexistente a la cuestión sanitaria”.