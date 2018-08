Corrupción K: Bonadio detuvo a 11 personas y citó a Cristina a declarar

La corrupción durante el kirchnerismo volvió ayer a la escena principal, luego de que una investigación de La Nación originara la puesta en marcha de 34 allanamientos de parte del juzgado Claudio Bonadio, que derivaron en la detención de 11 personas, entre ellas, el ex secretario de gestión del extinto Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, y un grupo de empresarios que habrían sido beneficiados con dinero proveniente de coimas de la obra pública. Además, fue citada a indagatoria para el lunes 13 la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Tras la detención del ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, Bonadio ordenó también apresar a Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Rafael Llorens, ex secretario de Coordinación y Control de Planificación; Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta; y Hugo Larraburu, ex coordinador técnico de Jefatura de Gabinete.

Entre los empresarios detenidos figuran Armando Loson, presidente del grupo Albanesi; Carlos Mundin, presidente de la empresa de ingeniería BTU; Claudio Glazman, director de Sociedad Latinoamericana Inversiones; Jorge Neira, directivo de Electroingeniería; Oscar Ferreyra, vicepresidente de Electroingenieria; y Javier Sánchez Caballero, ex CEO de Iecsa.

Además, las fuerzas de seguridad buscaban anoche a Oscar Thomas, ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá; Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética; Hernán Gómez, ex asesor del Planificación; Juan Carlos Wagner, de la firma Esuco; Francisco Valenti, ex vice de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (Impsa) y Juan Carlos Goycochea, de la compañía Isolux.

La investigación se inició a partir de la declaración testimonial hecha a fines del 2017 por la ex esposa de Centeno, a lo que su sumaron ocho cuadernos escritos por el ex chofer en los que figuran detalles de la ruta de las supuestas coimas, aportados a la Justicia por periodistas de La Nación que trabajaron en la investigación del caso.

El fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien dijo que la hipótesis de investigación es la "asociación ilícita", le ofrecerá a Centeno, el chofer de Baratta, acogerse a la figura del "arrepentido", para que pueda aligerar su condena en caso de aportar datos clave. Así, Centeno declarará hoy mismo, luego de no hacerlo ayer tras decidir el cambio de abogado. Ya no lo representa Norberto Frontini, y, por ahora, tiene defensor oficial.

De acuerdo a la investigación, el chofer de Baratta registró durante casi diez años los recorridos a bordo de su auto en diferentes cuadernos. En los recorridos se habrían realizado presuntos pagos de coimas provenientes de empresarios del sector energético y de la obra pública.

Los apuntes registraban kilómetros recorridos y viajes, al tiempo que se menciona a ex funcionarios contratistas de empresas, dominios de autos y montos de dinero.

Según La Nación, si bien la suma de los montos detallados en los ocho cuadernos es de u$s 53 millones, de acuerdo a la investigación a cargo de Stornelli, la trama completa involucraría u$s 160 millones. Los envíos de dinero, según la causa, reportaban de manera directa a Olivos y hacia el departamento de la familia Kirchner en Recoleta.

Baratta, principal funcionario involucrado en el caso, había sido detenido el año pasado en el marco de una causa que investigaba el pago de sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado, aunque luego fue liberado porque le dictaron la falta de mérito. Fue la mano derecha de De Vido en Planificación, donde manejaron una caja estimada, en 12 años de kirchnerismo, en unos u$s 100.000 millones.

No es la primera causa que Bonadio tramita en contra de funcionarios del kirchnerismo. Fue desde su juzgado donde se inició la investigación por la causa de dólar futuro contra la ex presidenta. También fue quien definió las detenciones a finales del año pasado de Baratta y De Vido, por ejemplo, al tiempo que ordenó el pedido de desafuero de Cristina por la causa AMIA.