Correo Argentino: Cristina acusó a Macri de autorregalarse $ 70.000 millones por su cumpleaños

La ex presidente Cristina Kirchner consideró que el presidente Mauricio Macri “se regaló 70 mil millones” de pesos en el día de su cumpleaños, refiriéndose a la propuesta del Correo Argentino aceptada por el Estado.



“Mientras Clarín te distrae con inventos, (el presidente Mauricio) Macri en el día de su cumpleaños acaba de hacerse un regalo de 70 mil millones”, expresó Cristina Kirchner a través de su cuenta en las redes sociales.



“‘Macri le condona la deuda del correo a su familia, $ 70 mil millones”, añade la ex primer mandataria en otro mensaje.



Asimismo, con un comentario que reza “Por si te lo perdiste”, publicó un audio del ex presidente Néstor Kirchner que data del 2007 en el que se refiere al “querido Correo Argentino” asegurando que “prácticamente lo destruyeron”.

“Siempre recuerdo al Correo Argentino. Mi viejo fue tesorero del Correo Argentino, vio como destruyeron prácticamente al querido Correo Argentino. Seguro que Macri no sabe lo que pasó, Mauricio es Macri”, asegura Néstor Kirchner en el audio.

“Es un tema central, los trabajadores del Correo Argentino lo saben”, añade.



El Gobierno avaló una nueva oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, padre del presidente Mauricio Macri, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.



Luego de que la causa estuviera m s de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82 por ciento del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.