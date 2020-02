Coronavirus y exportaciones: qué negocios se ponen en juego por la epidemia para la Argentina

El primer caso de coronavirus en Brasil intensificó las alarmas en la Argentina, dada la influencia del país vecino en el comercio exterior como mayor receptor de exportaciones locales.

Sumado a la creciente cantidad de muertes en Europa y a la profundización de la crisis en China, la epidemia comienza a poner en riesgo cada vez más destinos de exportaciones argentinas.

La confirmación del caso de San Pablo enciende las alertas en sector exportador, ya que Brasil es el principal proveedor de dólares para la economía local. En enero se concretaron ventas por u$s 697 millones, el 15% del total exportado.

Si bien los envíos cayeron en diciembre y el mes pasado, Argentina logró más de u$s 200 millones de superávit comercial en estos dos meses, según datos del Intercambio Comercial Argentino (ICA) que el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el viernes pasado.

Mirá también Jubilaciones de privilegio: Cambiemos asegura que no dará quórum Así lo advirtió el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli. "Hemos dejado que el quórum lo consiga el oficialismo y si lo consigue, daremos el debate", indicó.

Además, las dos primeras muertes en Francia, la decena de víctimas fatales en Italia y la aparición de nuevos casos en España suma preocupaciones al sector, dados los riesgos de propagación por el elevadísimo flujo de migración interna en la eurozona si el virus se agravara y la importancia del bloque dentro del comercio exterior doméstico: Argentina exportó u$s 448 millones en enero y más de u$s 8800 millones durante todo el año pasado.

"Italia tiene los casos en el norte, que es la zona donde se produce. Si esto se agrava, va a generar problemas porque es imposible que no haya contagios en el resto de Europa. Si esto no se controla, las medidas restrictivas pueden crear una dificultad adicional", señaló el especialista en negocios internacionales Marcelo Elizondo a El Cronista.

De todas maneras, según los especialistas, los principales riesgos hoy todavía pasan por China. Elizondo destacó que el coronavirus puede afectar al comercio exterior argentino en varias dimensiones. Como China es el principal comprador de materias primas a nivel mundial, la caída de la demanda aprieta no sólo el volumen de envíos argentinos, sino también los precios internacionales.

"Hoy el problema en sí no es tan grave, sino que proyectado hacia adelante genera incertidumbre, lo que provoca un diferimiento en la toma de decisiones de inversión. China es el principal comprador de materias primas, así que al restringir las compras, Argentina no sólo sufre una caída del volumen de las exportaciones, sino también de los precios", señaló Elizondo.

Si bien los envíos a China en general crecieron más de 6% interanual en enero, las exportaciones de productos primarios cayeron más de 30% a u$s 66 millones, pero el desplome fue sobrecompensado por las manufacturas de origen agropecuario que subieron 34% a u$s 201 millones. El 95% de las ventas a China provienen de estos dos rubros.

En cuanto a precios, el valor de la tonelada de soja cayó 10% en lo que va del año, de u$s 350 a u$s 321,6. La calificadora de riesgo Moody's coincidió en el doble efecto que la menor demanda china genera sobre las materias primas. "Las economías emergentes, especialmente en América latina y África, que dependen de la producción de productos básicos para su subsistencia, se verán afectadas", remarcó en un comunicado."

Además, Elizondo resaltó que las restricciones logísticas que se toman para prevenir la propagación del virus también pueden golpear a la industria argentina que requiere insumos del gigante asiático. "China cerró transportes y puertos, que impide que Argentina se abastezcan de insumos desde China, por ejemplo la producción de electrónicos. Hacia adelante, incertidumbre y restricciones logísticas son más graves que la gente no esté comprando en la calle", dijo.

Las importaciones desde el gigante asiático cayeron en enero un 7,4% hasta u$s 750 millones, en especial en el rubro de piezas para bienes de capital de u$s 256 millones a u$s 206 millones (caída 20,7%). Este derrumbe fue mitigado por el alza de 5% bienes intermedios (a u$s 229 millones), en tanto que bienes de capital bajó 7,9%, a u$s 197 millones.

"La caída de la demanda china que genera el hecho de que estén suspendiendo algunas fábricas y esté parada su actividad va a afectar a las exportaciones argentinas", señaló la economista Julia Segoviano, de la consultora LCG, que además remarcó que el freno en el gigante asiático afectará al comercio mundial dado que provoca una cerrazón en los demás países para evitar contagios.

Es que Moody's, para su escenario base, ya recortó un punto a sus pronósticos de crecimiento de China a 5,4% para el primer trimestre, y 0,4 unidades el crecimiento global a 2,4%, dado que la potencia asiática representa cerca del 16% del PBI mundial.

La calificadora ve cada vez más "tenue" la posibilidad de que el virus no se propague fuera de China y elevó a 40% las probabilidades de que se convierta en una pandemia, lo que "resultará en recesiones globales y en Estados Unidos durante el primer semestre de este año".

Otros mercados de riesgo

Las exportaciones a Corea del Sur, que con más de 1100 casos es el país más afectado después de China, representan apenas ingresos por u$s 16 millones, a pesar de que en enero subieron 60%. Las importaciones alcanzaron los u$s 25 millones. El año pasado, las ventas a Corea rondaron los u$s 844 millones, casi todas productos primarios y manufacturas de origen agropecuario.

Similar es el caso de Japón, que alberga al menos 170 enfermos de coronavirus, dado que recibió envíos por apenas u$s 17 millones en enero, en tanto que las importaciones niponas superaron los u$s 63 millones. Durante el año pasado, las exportaciones a Japón superaron los u$s 450 millones. pero a diferencia de Corea más de un tercio fueron productos industriales.

Otra zona sensible, por proximidad geográfica, es el sudeste asiático. En enero, las exportaciones a esta región alcanzaron los u$s 725 millones, lo que significa una suba interanual de 47,7%. Casi u$s 500 millones fueron envíos a Indonesia (u$s 263 millones) y Vietnam (u$s 234 millones), los cuales junto con Tailandia y Malasia concentran el 94,5% del volumen total, mientras que el 5,5% restante se distribuyó en Camboya, Filipinas, Laos, Singapur, Brunéi y Myanmar.

De esta lista, los países con mayor cantidad de casos de coronavirus reportados fueron Tailandia (40), Malasia (22) y Vietnam (16). Indonesia, pese a ser el cuarto país más poblado del mundo con 270 millones de habitantes, no registra enfermos hasta el momento. En todo 2019, las exportaciones al sudeste asiático superaron los u$s 6300 millones, más del 93% de las exportaciones a estos países gira en torno a tres productos: trigo y morcajo, harina y pallets de extracción de aceite de soja y maíz en grano.