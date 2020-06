Coronavirus: uno por uno, todos los políticos argentinos que dieron positivo

El ojo estaba puesto en los runners pero, al menos por ahora, en la carrera de contagios de coronavirus, los políticos llevan la delantera. Funcionario de distintos partidos y ubicados en diferentes puntos del país informaron, en las últimas horas, que tienen Covid-19. ¿Quiénes son?

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde fue la primera figura política en informar, vía Twitter, que se contagió de coronavirus. La noticia desencadenó una serie de hisopados entre funcionarios nacionales y hasta terminó con la suspensión a último momento del presidente Alberto Fernández a la provincia de Catamarca, que, hasta la fecha, sigue sin registrar casos. ¿El motivo? 48 horas antes, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, había mantenido un cara a cara con el intendente.

Esto hizo que Arroyo deba ser aislado y volver por separado del resto de la comitiva presidencial. Finalmente, el resultado del hisopado del ministro dio negativo. En tanto, Insaurralde permanece internado en Lavallol, donde recibió una transfusión de plasma. Un dato a tener en cuenta es que el jefe comunal padece insuficiencia renal, asma y disminución en su capacidad pulmonar.

Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan. — Martín Insaurralde (@minsaurralde) June 12, 2020

La exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal es otra de las referentes políticas que padece covid-19. Y también lo dio a conocer a través de las redes sociales. Las alarmas se encendieron cuando se conoció que la ex gobernadora había mantenido una reunión cara a cara con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador Martín Lousteau, y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

Los tres referentes no corrieron la misma suerte que la pareja de Vidal, Quique Sacco, que sí padece coronavirus.

Quiero contarles que hace un par de horas me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Agradezco a todos los que me escriben con preocupación. Estoy bien, cumpliendo con el aislamiento y las indicaciones médicas correspondientes. Cuídense y cuiden a sus familias. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 17, 2020

Dentro de Juntos por el Cambio, el diputado bonaerense Alex Campbell fue el primero en contagiarse de Covid-19. Mientras que, ayer, se confirmó que son cinco los referentes de ese espacio, pero de la CABA, que padecen el virus.

"Les quiero contar que me dio positivo el hisopado por #Coronavirus. Me siento bien y estoy en mi casa, donde voy a cumplir con el aislamiento y con lo que me indiquen los médicos. Muchas gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Quédense en sus casas y cuídense", reveló la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, Clara Muzzio, informara a través de la red social Twitter.

Al caso de Muzzio se sumaron los de la subsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni, y su marido, el ex ministro de Cultura de la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia,

En tanto, el miércoles se había dado cuenta de los casos positivos del secretario de Asuntos Estratégicos del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Emmanuel Ferrario, y el de Federico Di Benedetto, del área de Comunicación.

"Son cinco los casos. Todos están bien y asintomáticos", dijo anoche el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en declaraciones formuladas a América TV.

Por su parte, Rodríguez Larreta se someterá hoy a un nuevo hisopado, tras el primer resultado negativo, al cumplirse una semana del almuerzo que compartió con Vidal en la sede del gobierno porteño, en el barrio de Parque Patricios.

Chaco volvió a la Fase 1

Tras un brote de coronavirus, el gobernador Jorge Capitanich anunció este lunes mayores restricciones en la circulación local. El funcionario anunció, vía conferencia de prensa, el endurecimiento de la cuarentena en la provincia tras registrar un aumento del número de contagios y varios positivos en su propio gabinete.

Los contagiados dentro de su gabinete son: la ministra de Seguridad, Gloria Salazar; la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; y la de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

“Todas continúan en funciones ya que se encuentran en buen estado de salud, en sus casas, realizando el aislamiento indicado y teletrabajo. Las personas que estuvieron en contacto estrecho con ellas también se encuentran en aislamiento hasta obtener los resultados de su test Covid-19. Hoy más que nunca debemos extremar las medidas para cuidarnos entre todos y evitar los contagios”, apuntaron en un comunicado.