Coronavirus: se tensa la relación entre Kicillof y los intendentes por el cerrojo de varios distritos bonaerenses

Axel Kicillof ya sabía que Alberto Fernández declararía en unas horas la cuarentena obligatoria ante la pandemia del coronavirus. Por eso, el jueves pasado, en la megacumbre en La Plata con los 135 intendentes bonaerenses, en tandas para evitar la aglomeración, les adelantó lo que se venía. Algunos de ellos, en especial en el interior provincial, ya habían tomado medidas extremas, como "cercar" sus distritos para evitar el ingreso de personas. Eso no le había caído bien al mandatario. Les pidió que dieran marcha atrás.

"No pueden hacerlo, podrían tener consecuencias legales, es inconstitucional", reprochaban ayer, como consignó El Cronista, en la gobernación. Admitían que, a lo sumo, los alcaldes podrían controlar sus accesos con fuerzas locales pero no impedir el tránsito de personas que no tengan el domicilio en el distrito. Algunos pusieron terraplenes, otros montañas de tierra. No es novedad la poca sintonía entre el kicillofismo y los caciques del PJ.

Kicillof repitió lo mismo ayer, con el Presidente como anfitrión de un grupo de intendentes del Conurbano, en la cumbre para coordinar un comando conjunto con la Ciudad. Entre los jefes comunales estaba Alejandro Granados, de licencia por ser grupo de riesgo, histórico mandamás peronistas de Ezeiza. Su hijo Gastón dispuso el cierre de la frontera con Esteban Echeverría.

Sus pares lo justifican: "El 95% del coronavirus ingresó al país por el aeropuerto de Ezeiza. "El Sheriff" (como lo llaman) fue presionado por los vecinos para mostrar control de la situación".

Otros aunque quieran, no podrían hacerlo. "Tengo una avenida que de una vereda es mi distrito y en la de enfrente es otro. ¿Cómo hago para cerrar 40 cuadras?", cuestionaba un alcalde que, igual, no confía en la idea de armar un "ghetto".

Como marcó el gobernador Kicillof, vamos a reforzar los controles para que se respete el #AislamientoObligatorio. pic.twitter.com/fnbBDFq0hP — Sergio Berni (@SergioBerniArg) March 24, 2020

Sergio Berni, ministro de Seguridad de Kicillof, despotricó hoy contra los intendentes que bloquean sus accesos. "Pasa por la responsabilidad de aquellos que creen que bloqueando caminos, cerrando sus ciudades, creen que están todos a salvo, y en muchos lugares es contraproducente”, les recriminó.

Y apuntó un argumento razonable para evitar un mayor tránsito, precisamente lo que se busca con la cuarentena: "Para aquel que tiene la necesidad de transitar, la mínima distancia de los puntos siempre es la recta, cuando se empieza a bloquear ese camino, y una persona sin saber si está infectado, en lugar de hacer un camino recto puede estar dando vueltas por todo el Conurbano para encontrar un lugar para pasar", señaló el también médico y coronel.

Después de la crítica de Berni, el "Bulldog" como ya lo apodaron en La Plata (para evitar decirle el mote de siempre, "El Loco"), en la gobernación intentaron bajar la espuma a la polémica, afirmando que no habrá bloqueos totales. "Mientras esté garantizada la circulación no hay problema, es lo mismo que hizo (Horacio Rodríguez) Larreta", apuntaron, en referencia a la medida de cerrar 59 accesos a la Ciudad, dejando abiertos apenas 13.

La cuestión parece ser que no haya decisiones individuales, sino que se respeten las órdenes generales acordadas con Nación. Algunas provincias también comenzaron a tomar medidas pro su cuenta. Por ahora, para algunos, es un sálvese quien pueda.