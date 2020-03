Economía y política Sábado 21 de Marzo de 2020

Coronavirus: sancionarán a las aerolíneas Copa y Gol por pretender repatriar argentinos sin autorización

“Organizan vuelos sin estar previamente autorizados, suben a los pasajeros y luego les informan que ANAC no les permite volar", denunció la ANAC. También encontraron vuelos autorizados que no se hacen porque las empresas no los consideran rentables.