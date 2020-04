Coronavirus: resignar salario y tocar el convenio, las opciones que barajan los sindicatos petroleros para frenar despidos

El conflicto que se desató el fin de semana entre el Gobierno nacional y Techint por el despido de 1450 empleados de la firma constructora del grupo de Paolo Rocca implosionó la idea que esgrimieron la semana pasada las cámaras patronales petroleras para pedir Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), un mecanismo que no se había terminado de negociar.

La idea de las patronales, que fue materializada por la Cámara Argentina de la Energía (CADE) y la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y que había empezado a lograr el consenso de otros sectores (empresas de servicios y dueños de estaciones de servicio) se cayó y, en cambio, el futuro de la industria petrolera en Argentina se definiría en una Comisión Paritaria Nacional y un Ámbito de Trabajo Colectivo, con la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación.

Los sindicatos del gremio petrolero enviaron este jueves una carta al ministro Claudio Moroni solicitándole la creación de la mesa paritaria nacional y la apertura de ese ámbito colectivo, en el que participarían también el Gobierno nacional, las compañías productoras representadas por la CEPH (principalmente YPF, Pan American Energy -PAE- y Tecpetrol) y las empresas de servicios petroleros listadas en la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE; allí están Halliburton, Schlumberger, San Antonio Internacional y Baker Hughes).

Según averiguó El Cronista por cuatro fuentes del mercado, la propuesta sería que las patronales no despidan ni suspendan ni le bajen nominalmente el sueldo básico a ninguno de los casi 50.000 empleados del sector.

Los sindicatos estarían dispuestos a ceder algunos beneficios de sus respectivos Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) e incluso a postergar la recomposición salarial, cuya discusión debía empezar en abril, tras una inflación interanual que superó el 50%.

Al filo de la noche, la Cámara Argentina de la Energía (CADE), la CEPH y la Cámara de la Industria del Petróleo (CIP, que agrupa a las refinadoras YPF, Axion, Raízen y Puma Energy) también se adhirieron y mandaron la propuesta a Trabajo para debatir con el gremio la continuidad de las operaciones, ahora en crisis por la guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia, que sumó un shock de oferta a la ya bajísima demanda mundial de crudo por la pandemia de Covid-19 (coronavirus).

La negociación será cuenca por cuenca, ya que la situación no es igual en Neuquén, provincia que concentró las inversiones en los últimos años y donde Vaca Muerta fue la joya de la producción de petróleo y gas, que en el Golfo San Jorge (sur de Chubut y norte de Santa Cruz, con campos maduros y menos productivos) o la Cuenca Austral (sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Los representantes sindicales consultados por este diario admitieron que no es momento de discutir el tema salarial, que sería postergado para cuando la economía local se empiece a recuperar de la profunda recesión y el sector encuentre vitalidad.

Aunque los dos fuentes gremiales pidieron la reserva de nombre, validaron esta idea. En las empresas, en cambio, no quieren adelantar su estrategia de negociación, pero sí dijeron que pondrían sobre la mesa algunos beneficios de los CCT petroleros como pagos adicionales por viandas (dado que hay una gran parte del personal en sus hogares y los campos operan con dotaciones mínimas) y las "horas taxi" (se abona el tiempo de transporte de los trabajadores hasta los yacimientos).

"Los gremios estamos dispuestos a sentarnos para que no pase lo mismo que con Techint. No hay consumo de combustibles y no sabemos en qué situación financiera van a quedar las petroleras, si va a haber o no despidos", contó un representante laboral de las provincias sureñas.

Otro par suyo, en tanto, dijo: "Las empresas han ganado su plata, por lo que hay que ser responsables y serios. Debemos mantener puestos de trabajo y los salarios de los compañeros y compañeras".

El Cronista intentó comunicarse varias veces en la tarde del jueves con Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, y el gremialista con mayor representación en la industria, pero no obtuvo éxito al cierre de esta edición.

"Al ser YPF una empresa estatal, no puede hacer lo que el Gobierno le criticó a Techint", analizaron en la industria.

Desde una empresa, a su vez, ponderaron que se buscará un ámbito de negociación que no valide despidos ni suspensiones automáticas y que el Estado "podría aportar bajando contribuciones patronales"

El precio sostén o barril criollo no será parte de esta discusión, contaron a este medio, y correrá por otros carriles.