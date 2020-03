Coronavirus: reapareció Macri y pidió "acompañar" al Gobierno en las medidas que toma

El ex presidente Mauricio Macri encabezó una videconferencia con los principales referentes del PRO para analizar la evolución del coronavirus en la Argentina y pidió "seguir acompañando las medidas del Gobierno". El ex mandatario mantuvo la reunión virtual durante la noche del pasado viernes con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; el candidato a vicepresidente Miguel ngel Pichetto; el jefe del bloque del partido amarillo en Diputados, Cristian Ritondo; y los senadores nacionales Humberto Schiavoni y Esteban Bullrich.

A través de esa videoconferencia, los dirigentes opositores analizaron la evolución del Covid-19 en el país y coincidieron en la necesidad de "seguir acompañando las medidas del Gobierno nacional para limitar la propagación del virus". "Lo más importante en esta fase de la crisis es cuidar la salud de los argentinos y reforzar nuestro sistema de salud", señaló un comunicado partidario. Asimismo, Macri y los referentes del PRO destacaron "la importancia de hacer cumplir la cuarentena obligatoria con el mayor rigor posible".

"Cuanto más estrictos seamos con la cuarentena, más rápido vamos a poder salir de ella y con el menor daño al bienestar de todos los argentinos", remarcaron. También plantearon su "preocupación por los posibles efectos económicos y sociales de la expansión del virus y las medidas para combatirlo". En ese sentido, se mostraron "dispuestos a apoyar cualquier medida que ayude a mitigar los efectos de la cuarentena en la vida de los argentinos y en la estabilidad del aparato productivo".

Anteriormente, Macri se había sumado al pedido de su partido de repatriar a los argentinos varados en el exterior. A través de redes sociales, Pro pidió que el gobierno nacional "reconsidere su decisión de impedir el regreso de los argentinos fuera del país", luego de que en el primer minuto de este viernes comenzara a regir la ampliación del cierre de fronteras dispuesta por el Gobierno nacional. El exmandatario replicó en su cuenta de Twitter un mensaje emitido desde la cuenta oficial del PRO, bajo el título "Rescatemos a los argentinos varados".