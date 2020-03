Coronavirus: qué medidas anunció el Gobierno y cuáles siguen en análisis

El presidente Alberto Fernández anunció este domingo una serie de medidas ya decididas para enfrentar el coronavirus -como la suspensión de clases hasta el 31 de marzo- y otras que quedaron para ser analizadas el lunes por el gabinete Económico Social. Fue después de una reunión en la Residencia de Olivos en la que participaron también el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, además de ministros y expertos.

Las medidas anunciadas son las siguientes:

Suspensión de clases hasta el 31 de marzo

"Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y así también el del virus. Las escuelas van a estar abiertas atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen, como el alimento de muchos de esos chicos", dijo el Presidente.

Ante una pregunta, confirmó que el cierre rige para el nivel inicial, la primaria y la secundaria.

"No estamos dando 14 días de vacaciones: estamos en una emergencia y necesitamos que no solo los chicos sino todos los que puedan quedarse en casa circulen lo menos posible", agregó Fernández.

Licencia para mayores de 60 años

El Gobierno dispondrá que los mayores de 60 años puedan no ir a sus trabajos sin que eso les implique perjuicios. "Vamos a disponer el licenciamiento de todos los mayores de 65 años, que es la edad que consideramos de mayor riesgo", anunció el mandatario. Desde el Gobierno aclararon poco más tarde que hubo un error en la comunicación y que la medida es para los mayores de 60.

"Les vamos a pedir que se queden en sus casas tranquilos, que disfruten de sus casas. Y vamos a asignar horarios de atención específica en bancos, centros de salud, para que no tengan que hacer espera ni vivir momentos de aglomeración de gente", puntualizó.

Cierre de fronteras

La Argentina ya había cortado los vuelos con las zonas de circulación del virus y este fin de semana había prohibido el ingreso de extranjeros no residentes que hubiesen transitado por las mismas en los 14 días previos a su arribo a la Argentina. Ahora se anunció el cierre total de fronteras.

"Hemos cerrado las fronteras de la Argentina. Durante los próximos 15 días las fronteras se han cerrado, porque el episodio del coronavirus está empezando a afectar a países limítrofes y a nosotros mismos. Y hemos observado que por las fronteras terrestres vienen turistas de las que calificamos como zonas de riesgo", ratificó Alberto. Los argentinos nativos y extranjeros con residencia sí podrán regresar al país.

"Los que quieran salir pueden salir. El cierre de fronteras es para los que quieran entrar", puntualizó el Presidente.

Espectáculos y cine

"No se van poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, teatro, cine, deportivos, musicales" que impliquen la presencia de 50 espectadores o más, anunció Alberto Fernández.

Fútbol para todos

Cuando al presidente le preguntaron por el fútbol, respondió: "Si el fútbol se juega a puertas cerradas, no veo inconvenientes. Y me gustaría que les den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistemas cerrados sino por la TV abierta".

Cierre de parques nacionales

"Hemos cerrado todos los parques nacionales", apuntó el Presidente. La medida ya se conocía y está relacionada con que son lugares con mucha afluencia de turistas extranjeros.

Las medidas en análisis

Además de las medidas que ya se tomaron o fueron anunciadas, hay otras que siguen en análisis, algunas con un enorme impacto potencial. Casi todas deberían definirse, aunque sea en primera instancia, en una reunión que habrá este lunes.

"Mañana (por el lunes 16 de marzo) vamos a reunir al Gabinete Económico Social. Allí tenemos preparadas una serie de medidas para paliar los efectos de esta pandemia. La actividad (económica) se va a restringir y tenemos que mantener la actividad y las fuentes de empleo y en eso vamos a trabajar", prometió Alberto Fernández.

"Vamos a anunciar una serie de políticas activas que mantengan la economía", agregó.

Cuarentena en todo el país

Cuando le preguntaron por una posible cuarentena nacional, el Presidente respondió: "El problema de las cuarentenas generalizadas es que hay mucha producción que la Argentina necesita. Si paro por 14 días la producción de alimentos, voy a generar un enorme conflicto. Es un tema que analizamos pero que tiene muchas consecuencias económicas muy negativas y que ni siquiera ayuda a resolver el problema de la pandemia".

Transporte público

El mandatario dijo que analizarán "mecanismos que permitan disminuir el tránsito en el AMBA (el área metropolitana), que concentra al 70% de los infectados" ya que "el tránsito de las personas infectadas permite el tránsito de los virus".

"Lo de los trenes y los subtes tiene que ver con el mayor problema que es la circulación humana. Lo que podamos hacer para atemperarlo", agregó. No especificó cuál sería la medida, pero podría ser una reducción de frecuencias.

Shoppings, supermercados y mercados

"El cierre de comercios lo vamos a ver mañana. Los negocios de cercanía no van a padecer ningún tipo de cierre. Mañana lo vamos a tener resuelto", afirmó cuando le preguntaron por el posible cierre en shoppings y supermercados.

Trabajo a distancia

Alberto Fernández también dijo: "Mañana seguramente vamos a autorizar el trabajo a distancia". Por ahora no hay ningún detalle de cómo se implementaría.