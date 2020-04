Coronavirus: prevén que las exportaciones argentinas caigan hasta un 11% respecto al 2019

En un escenario de crisis global más optimista, donde la pandemia del coronavirus y las políticas de contención empiezan a diluirse al cabo de tres meses, las exportaciones argentinas de bienes podrían ubicarse en un rango de entre u$s 58.000 millones y u$s 60.000 millones (ajustando entre 8% y 11% respecto 2019), señala un trabajo del IERAL, de la Fundación Mediterránea, que atribuye el fenómeno a "descensos importantes en los volúmenes exportadores de diferentes productos (petróleo, automotores y sus partes, maquinarias, equipos en general, etc.), y también de ajustes de precios, muy significativos en petróleo y relativamente leves (hasta el momento) en materias primas de base agropecuaria".

La caída de las ventas externas argentinas no es, claro, un hecho aislado. El mismo informe cita datos de la Organización del Comercio (OMC) que estima que los intercambios, a nivel global, podrían contraerse entre un 12,9% y 31,9% este año (en términos reales), dependiendo del tiempo que transcurra hasta que la pandemia sea finalmente controlada y de la inclinación que muestren los países por resguardar el comercio y coordinar acciones para reducir el impacto sobre determinados servicios claves, particularmente los vinculados a la logística y los transportes.

El documento proyecta una mayor contracción del comercio de servicios que de productos, en todos los escenarios, y diferentes comportamientos según los casos. En el mundo de los servicios, los transportes aéreos aparecen como los más afectados, junto las prestaciones vinculadas a la recreación y el alojamiento. En el caso de productos, las materias primas agrícolas y los alimentos aparecen mejor posicionadas para resistir el ajuste.

"La pandemia y las acciones de contención están generando restricciones de distinta naturaleza e intensidad sobre el comercio exterior, que obligan a rever en forma completa cualquier planificación prevista para el año en curso. En un contexto de elevada incertidumbre, casi lo único seguro que saben las empresas es que las ventas al exterior van a reducirse respecto de los niveles que se esperaban, ya sea por restricciones sobre la propia producción, complicaciones de tipo logísticas y/o menor ingreso disponible y caída de demanda en los países destino", dice el trabajo del IERAL.

Para sostener las exportaciones las empresas deberán sortear muchos obstáculos este año, acota.

En primer lugar, restricciones sobre la producción propia. Hoy todos los sectores exportadores están siendo afectados por la pandemia, aunque con matices. Los casos más graves son los de actividades de producción primaria o industrial y que han sufrido prohibiciones explícitas de operar. Pero incluso las actividades de productos “esenciales”, a priori más favorecidas, tampoco pueden operar con normalidad (ni lo harán hasta tanto se supere definitivamente la pandemia), su productividad se encuentra deteriorada por distintos motivos, por los protocolos sanitarios que obligan a separar el personal en grupos más reducidos o a aislar a empleados potencialmente más vulnerables, por las dificultades de sostener un aprovisionamiento normal de ciertos insumos, por la necesidad de tener que adaptar procesos y productos a los cambios que se han generado en los canales de distribución y comercialización, etc.

Segundo, problemas logísticos. El área de la logística es donde residen las mayores diferencias entre el sector exportador y el mercado-internista. Los servicios aéreos están suspendidos (y lo estarán por buen tiempo), afectando a todas las empresas que habitualmente utilizan o dependen de este tipo de servicio para poder exportar. Particularmente afectadas aparecen las actividades del turismo internacional (sus clientes se trasladan en avión) y las de ciertas manufacturas, aquellas que exportan productos de mayor valor o las que requieren de la asistencia técnica de personal especializado, que debe acompañar al producto para explicar y facilitar su utilización al cliente final.

Tercero, restricciones financieras. La cadena de pagos se complica en toda crisis. Las cobranzas se extienden (y algunas se caen), mientras que muchos pagos ya han sido realizados y/o deben realizarse sin demoras (salarios, servicios básicos). Esto sucede en todos los países del mundo afectados por la pandemia, incluyendo los países desarrollados.

Finalmente, pero para nada menos importante, aparece la caída de la demanda. La crisis está afectando los ingresos de familias y empresas y deteriorando las expectativas, lo que lleva a una menor demanda de bienes de consumo, particularmente durables.

En resumen, los factores que están complicando al sector exportador este año son múltiples y será un año complejo para sostener los envíos, pero claramente será más difícil para algunas actividades productivas que para otras.