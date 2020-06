Coronavirus: para Trotta, "es imposible imaginar un regreso de clases" en el AMBA

En total, y por ahora, son casi u$s 11.000 millones de deuda emitida por provincias en proceso de renegociación: Buenos Aires, con u$s 7.148 millones; Chubut, u$s 700 millones; Mendoza, u$s 590 millones; Rio Negro, u$s 300; y Córdoba, u$s 1.930 millones.