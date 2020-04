Coronavirus: mayor fluidez, distanciamiento social y cronograma estricto en bancos para atender a jubilados

Filas ordenadas, respetando el distanciamiento social, sillas para la espera y una mayor fluidez. Tras el escándalos de ayer por las filas largas y la explosión de gente para entrar a los bancos, en su primer día de apertura tras la declaración de ailamiento social, que comenzó a regir el día 13 de marzo, hoy los jubilados y beneficiarons de asignaciones sociales lograron cobrar más tranquilos de haberes. La condición es seguir el cronograma estricto que el Gobierno se encargó de aclarar -el cronograma es el que ya existe y el que todos los meses publica la ANSeS- y que ayer ratificó el Banco Central.



Esta mañana, los adultos mayores se encontraron con el nuevo cronograma de cobro, para que menos personas concurrieran a las entidades bancarias y se pudo cumplir con el distanciamiento social recomendado como prevención por el coronavirus.





La policía ordenó a las personas desde temprano en distintas filas, una para el cajero automático y otra para los jubilados y pensionados, todos con la debida distancia de dos metros.



Incluso en algunos lugares, el personal de las fuerzas de seguridad les ofreció café u otras bebidas calientes a quienes estaban desde la madrugada, ya que se empezó a sentir el descenso de las temperaturas.



Además, algunos municipios y entidades bancarias dispusieron ordenar a las personas a través de sillas dispuestas con el distanciamiento necesario. Y en varias provincias la atención empezó poco después de las 8.30 y no a las 10 como estaba estipulado.



Incluso, en algunas localidades del conurbano se cortaron las calles para facilitar el operativo.



Por ejemplo, pasadas las 11.30 en la sucursal del partido bonaerense de Lomas de Zamora del Banco Nación no había más fila en la calle y solo quedaban algunas personas dentro de la entidad para cobrar los haberes o utilizar el cajero automático.



Algo similar ocurría en la sucursal del Banco Provincia en el partido de Ituzaingó, donde se pudo observar muy poca presencia de adultos mayores, y la comuna aprovechó para implementar un operativo de vacunación a quienes concurrieran al banco.



En el partido de Hurlingham, la situación fue igual, con muchas sillas dispuestas sobre la calzada de la avenida en la que se encuentra uno de los bancos a los que concurren más jubilados y pocas ocupadas, ya que el nuevo cronograma permite distribuir la cantidad de personas que pueden cobrar según la terminación de su documento.



En el partido bonaerense de José C. Paz las filas eran más largas debido a la cantidad de personas que se acercaron desde esta mañana a cobrar sus haberes, situación que -según un empleado bancario- se debe a que muchas personas en ese distrito no cuentan con la tarjeta de débito.



Las sucursales atenderán a partir de este sábado exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla, según en número final del Documento Nacional de Identidad (DNI), que hoy corresponde al 0 y 1, y hasta las 17.