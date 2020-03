Coronavirus: los consejos de Alberto Fernández en Twitter para pasar la cuarentena

El presidente Alberto Fernández tuvo una noche movida en Twitter, donde intercambió más de una decena de mensajes y consejos con usuarios de esta red social.

En plena cuarentena total y obligatoria por el coronavirus, el Presidente aprovechó la madrugada del lunes para contestar dudas y preguntas de la gente: en el intercambio hubo desde recomendaciones de canciones para tocar en el piano hasta juegos y actividades para entretener a los chicos en el hogar.

En general, Fernández apuntó al pedido #QuedateEnCasa y trató de llevar calma con sus respuestas. "Tranquilos. Toda tormenta pasó. Esta también pasará. Los abrazo", fue uno de sus mensajes más likeados.

Las consultas fueron variadas. Alguien le preguntó cómo sacar adelante una relación entre hermanos en épocas de cuarentena, a lo que Fernández respondió: "No se me ocurre mucho. Yo les diría que disfruten. En la vida no van a tener muchas oportunidades para estar juntos. Aprovechen. Y cuídense".

Mirá también Cristina Kirchner regresó a la Argentina junto a su hija Florencia La vicepresidenta retornó anoche en un vuelo proveniente de La Habana junto a su hija, quien volvió al país luego de haber estado más de un año internada por problemas de salud. Ambas estarán en cuarentena por dos semanas.

"Si me contestas dejo de molestar a mis viejos en la cuarentena", fue otro de los mensajes, a lo que el Presidente replicó: "Tus padres no tienen la culpa. No los molestes. Está bueno pasar este tiempo juntos. Míralo de ese modo. Cuídate y cuidamos. Quédate en casa. Beso grande".

Otra persona le preguntó la "receta para soportar a tres pibxs en tiempos de cuarentena". "Enseñales a jugar al truco. Se te pasa el tiempo volando. Es lo único que se me ocurre. Igual disfrutalo. No siempre tenés tantos días para tenerlos con vos", sugirió el mandatario.

Consultado sobre juegos de mesa para "sobrellevar la cuarentena", recomendó el Burako, El Estanciero, el Backgamon y el Truco.

Ya es hora de dormir. No salgan de su casa. Cuídense y cuiden a los otros. Los abrazo con el alma. No fallemos: quedémonos en casa.

Hasta mañana a todos, todas y todes. pic.twitter.com/R8x1XadLa4 — Alberto Fernández (@alferdez) March 23, 2020

Otro usuario le pidió "alguna canción para tocar en el piano de rock nacional". "En piano? Hay muchas. 'El otro cambio' de Nebbia. 'Inconsciente colectivo' de Charly. 'Desconfío' de Pappo, 'cable a tierra' de Fito... Elegí vos", recomendó el Presidente.

Para cerrar el intercambio de mensajes, el presidente usó lenguaje inclusivo: "Ya es hora de dormir. No salgan de su casa. Cuídense y cuiden a los otros. Los abrazo con el alma. No fallemos: quedémonos en casa. Hasta mañana a todos, todas y todes".