Coronavirus: hasta el viernes 3 se podrá solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia en la página de Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) decidió prorrogar hoy la pre-inscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), establecido en el marco de la cuarentena por la expansión del coronavirus.

La decisión se adoptó para que quienes no pudieron acceder en las fechas inicialmente previstas puedan hacer la preinscripción, indicaron desde el organismo.

Así explicaron que para todas las terminaciones de DNI, las personas que no hayan podido acceder en los días preestablecidos, podrán hacerlo desde la medianoche de este miércoles 1° y el último minuto del viernes 3.

Después de concretada esta pre-inscripción, la Anses llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, solicitará a éstos toda una serie de datos complementarios.

El organismo que dirige Alejandro Vanoli recordo que el IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías “A” y “B” o, también, trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de la AUH.

Para acceder al IFE deberán ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años y tener entre 18 y 65 años.

Además, cualquiera que reúna esas condiciones sólo podrá acceder al bono de $ 10.000, pagadero por única vez en abril, aunque prorrogable, quien no tenga trabajo en relación de dependencia, no sea autónomo o monotributista de categoría C o superior; perciba una prestación de desempleo; jubilados, pensionados o con régimen de retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); o planes sociales excepto AUH y Asignación por Embarazo.

La Anses recordó además que "es muy importante" que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se abstengan de realizar esta pre-inscripción, ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los $ 10.000 en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses.