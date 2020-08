Coronavirus: habrá una nueva forma de registrar los casos positivos sin hacer hisopado

En su reporte matutino de hoy, el Ministerio de Salud de la Nación anunció que habrá una nueva forma de registrar los casos positivos de Covid-19. Ya no será necesaria una prueba de laboratorio en algunos casos, y las provincias estarán capacitadas para tomar estas determinaciones.

Así lo explicó el subsecretario de Estrategias Sanitarias Alejandro Costa. Hasta el momento, era necesario realizar una prueba de laboratorio PCR para un caso sospechoso –aquel que reunía dos síntomas compatibles–. Sin embargo, ahora se amplía la modalidad de confirmación de los casos, llamada “modalidad clínica epidemiológica”.

¿En qué consiste esta modalidad? Según detalló Costa, se podrá determinar que un caso es positivo si la persona reúne las siguientes condiciones:

se encuentra en un área de transmisión comunitaria,

es conviviente y contacto estrecho de un caso confirmado de Covid-19 por laboratorio.

Para estos casos no será necesario realizar pruebas PCR, según explicó el funcionario. Igualmente, para quienes sí seguirá siendo necesaria la prueba es para los trabajadores de la salud, los que cumplen criterios de internación, los que trabajan en instituciones cerradas, las personas embarazadas y los que tienen factores de riesgo, como ser mayor de 60 años o tener enfermedades cardiovasculares o respiratorias crónicas. También se realizará el test para quienes hayan fallecido sin una causa conocida. “En los otros casos se puede dar como caso confirmado por nexo clínico epidemiológico”, detalló Costa.

La secretaria de Acceso a la salud, Carla Vizzotti, agregó que la medida fue acordada en el Consejo Federal de Salud junto con las áreas de epidemiología de las provincias y con el comité de expertos que asesora al ministerio nacional.

“Esta situación se habilita desde Nación y es decisión de cada jurisdicción cuándo y cómo la implementa. Es una estrategia que se utiliza en la vigilancia epidemiológica, sobre todo en contexto de epidemias o brotes” agregó la número dos del ministerio.

En esa línea, agregó que “el 99% de los virus respiratorios que circulan en Argentina es Sars-cov2, el causante de Covid-19”. Por eso, consideró que una persona que conviva con un caso confirmado por laboratorio y que tenga síntomas respiratorios en un área de transmisión, “genera la posibilidad de que la jurisdicción pueda confirmarlo por criterios clínicos y epidemiológicos”. A partir de allí, el tratamiento que recibe la persona es el mismo que si se hiciera la prueba por PCR.

Con esta situación es esperable un aumento en la cantidad de casos confirmados diarios, hecho que fue reconocido por la funcionaria. “Cuando se toma esta decisión, aumenta el número de casos. Luego se continúa con un seguimiento con el mismo criterio”.

Es decir, es posible que en los próximos días se registre un pronunciado crecimiento en la cantidad de casos confirmados diarios. Y los datos que lleguen no serán del todo comparables con los anteriores, ya que tienen criterios distintos. Vizzotti agregó que esta decisión “la han tomado numerosos países”.

En este sentido, resulta útil la comparación con el exterior para entender lo que sucede en el país en relación a los casos confirmados y la cantidad de testeos. La OMS señala que por encima del 10% de positividad –relación entre hisopados positivos y negativos– es un número alto. La Argentina tiene un 32% de positividad desde el inicio de la pandemia, pero esta situación empeoró en los últimos días. Ayer llegó al 45%.

En todo el mundo sucede que los números confirmados y registrados son menos que los que se contagiaron, ya que es imposible llegar a todos. Pero este alto porcentaje de positividad da cuenta de que en la Argentina esta relación puede ser mayor que en otras latitudes.

Mediante este nuevo mecanismo, se espera que se pueda mejorar este indicador. Es decir, que los nuevos casos confirmados no tengan una brecha tan grande con los contagiados. Sin embargo, si no se amplía la cantidad de testeos, es esperable que el porcentaje de positividad aumente aún más, ya que se registrarán nuevos casos que no fueron hisopados.