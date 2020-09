Coronavirus en primera persona: el crudo relado de Eduardo Feinmann, Gustavo López y Gisela Marziotta

Desde que comenzó la pandemia y a medida que van transcurriendo los días van a aumentando los contagiados con coronavirus, pero en el último mes subieron notablemente los casos entre los periodistas e distintos medios. Muchos de ellos pudieron atravesar la enfermedad sin mayores inconvenientes, pero otros padecieron el aislamiento y los días de internación y decidieron contarlo para concientizar a la gente que empezó a minimizar el tema y en muchos casos dejó de tener los cuidado necesarios para evitar el contagio.

El pasado 20 de agosto, el periodista Gustavo López había anunciado que tenía coronavirus, después de someterse a un hisopado por otros casos de Covid-19 que se habían confirmado en radio La Red. Cinco días después de haber transitado la enfermedad sin mayores inconvenientes, Gustavo comenzó a levantar temperatura y debió ser internado en la Clínica Olivos.

Entonces comenzó su pesadilla. “Estuve ocho días ahí y la incertidumbre de no saber si salís es muy fuerte. Porque aparte te lo tenes que bancar solo, mirando por la ventana, sin saber si vas a volver a pisar la calle”, detalló el periodista. Y contó que, a pesar de la buena atención que recibió, había notado “muy cansados a los médicos”.

Mirá también Inflación: qué productos de consumo masivo fueron los que más subieron en agosto Un relevamiento de Focus Market sobre 682 artículos de uso cotidiano que engloba a los rubros de alimentos, bebidas, productos de higiene y limpieza, detectó cuáles fueron las variaciones más fuertes el mes pasado contra julio.

Allí permaneció durante más de una semana hasta que, finalmente, el lunes 31 recibió el alta y pudo continuar con la recuperación en su casa. “La pasé mal pero terminé bien”, dijo entonces el periodista.

El virus estuvo muy cómodo en mi cuerpo. Me empezó a afectar y se me fue complicando. Por eso, a la gente que cree que es una pavada, a cuidarnos muchachos porque es muy feo estar internado sin saber como lo vas a resolver. Con la incertidumbre de si volvés o no volvés”, aseguró entre lágrimas.

Hace una semana, Eduardo Feinmann fue dado de alta tras permanecer una semana internado por coronavirus. El periodista transita la recuperación desde su casa y este lunes 7 de septiembre relató cómo vive los días después de la enfermedad.

“Estoy roto. Pasé una semana horrible cuando estuve internado completamente solo, tirado en una cama”, confesó el también abogado cuando le preguntaron sobre su estado de salud. Y agregó: “Estoy reponiéndome. El dolor de cintura me está matando, no tengo explicación para eso la verdad“.

En diálogo con su programa Alguien tiene que decirlo, de Radio Rivadavia, le rindió honor al personal de salud que lo atendió y apoyó en todo momento. “Hay que sacarse el sombrero”, aseguró.

El periodista reflexionó sobre su estadía en el hospital: “No pude ver a nadie más que médicos, enfermeros y personal de salud, a quienes no les vi la cara. Están totalmente cubiertos con trajes de astronautas, máscaras, barbijos, anteojos. Apenas se les ven los ojos. Cuando te tocan lo hacen con guantes, ni siquiera hay contacto físico. Es muy impersonal todo“.

De esta manera, rescató la contención de la familia -especialmente la de su esposa Lucía Auat-. “Si uno no tuviera el apoyo que tuve yo, no sé cómo hubiera pasado esto”, señaló.

El drama de Gisela Marziotta: hace más de un mes que tiene coronavirus

Tras un mes, Gisella Marziotta sigue dando positivo de COVID-19:"Como hay casos asintomáticos hay casos que seguimos con síntomas por muchos días, semanas, incluso meses", explicó, y calificó su situación como "angustiante" pic.twitter.com/gkwWt9Lxnr — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) September 6, 2020

La diputada nacional y periodista, compartió a través de un posteo de Instagram que decidió hacerse un hisopado a casi un mes de haber sido diagnosticada con coronavirus, y éste dio positivo.

A principio de agosto, a partir de un dolor intenso de pecho, la comunicadora acudió a un centro médico para realizarse el test y una Tomografía Axial Computada de tórax. Tras el resultado, los doctores confirmaron que tenía coronavirus: “Tuve bastante fiebre, muy dolorida pero ahora estoy un poco mejor”, contó Marziotta.

En esta oportunidad y a un mes de su último chequeo, la periodista decidió realizarse un control post coronavirus el cual incluyó una nueva tomografía, un electrocardiograma y un análisis de sangre. Los resultados indicaron que las heridas por la enfermedad estaban en mejores condiciones pero el hisopado volvió a dar positivo. A pesar de esto, los profesionales le dieron el alta médica ya que no “puede contagiar a otras personas”.

“Así como hay casos asintomáticos, hay casos que seguimos con síntomas por muchos días, semanas, incluso meses. A veces siento que estoy perfecta y que todo pasó y de pronto siento una opresión en el pecho y me empieza a costar respirar y tengo que parar, relajarme, que no es fácil en ese momento, y esperar que pase. Por momentos pierdo toda la energía y siento que el cuerpo no me responde, me mareo y tengo que recostarme y después de unos 30’ 40’ de descanso otras vez siento que todo pasó y puedo seguir”, explicó.

También resaltó que se trata de un virus “mucho más complejo de lo que se sabe” y que cada caso es distinto: “Otras consecuencias no en todos los casos, pero que estoy atravesando es la caída de cabello, la falta de apetito y falta de aire cuando hablo”.