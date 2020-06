Coronavirus en la Argentina: en Ciudad amplían horario para runners y será por DNI

"Queremos que se siga haciendo actividad, vamos a ampliar el horario para que la gente se distribuya, una hora más hasta la mañana y que empiecen antes". Horacio Rodríguez Larreta dijo esta mañana qué sistema piensan implementar para que la gente pueda seguir haciendo actividad física.

En diálogo con radio Mitre, el jefe de Gobierno porteño dijo que "las decisiones la tomamos en base a la evidencia y no mezclamos la política". Y reiteró, como lo viene haciendo desde que comenzó la cuarentena: "No me engancho en discusiones políticas".

Cómo será el sistema de salidas para hacer actividad física

En la actividad física se implementa un sistema de salidas a través del número de DNI, tal como sucede hoy para las compras en los comercios no esenciales.

DNI terminado en número par (0, 2, 4, 6, 8), día par; y DNI terminado en número impar (1, 3, 5, 7, 9), día impar.

Se amplía el horario de actividad física entre las 19 y las 9. Y seguirán los controles.

No más de 2 personas.

Distanciamiento mínimo de 2 metros.

El tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad.

Se mantiene restringido el uso de las postas aeróbicas.

No está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

La nueva implementación es a partir del viernes 19, 19hs. (hoy continúa de 20hs a 8hs)

Salidas saludables