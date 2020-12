Coronavirus en la Argentina: al Gobierno le preocupa la suba de casos y busca acelerar plazos con Pfizer

La Casa Rosada hizo un paréntesis en el LinkedinGate por las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner para volver a poner sobre la mesa la pandemia. Mientras un comité interministerial evalúa aún un cierre fronterizo "quirúrgico", luego de la cancelación del tráfico aéreo con Inglaterra, por la aparición de una nueva cepa, Alberto Fernández ordenó tratar de levantar la caída negociación con Pfizer para sumar 1,5 millones de dosis para los primeros meses de 2021. Todo ocurre en un contexto de suba de casos locales de coronavirus que amenaza con dejar atrás la meseta epidemiológica para convertirse en una curva.

En una reunión anteayer, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, retomó el diálogo con representantes de la empresa norteamericana, luego de los desencuentros de la semana pasada, que incluyeron hasta denuncias de la oposición.

Los números del martes encendieron las alertas en la zona metropolitana. Con 8141 positivos, 3019 pertenecieron a Buenos Aires y 712 a la Ciudad. Una semana antes, habían sido 2226 y 483, respectivamente.

En la antesala de Navidad, el fin de año, y una temporada necesaria para las economías regionales, en la administración albertista evitan por ahora siquiera insinuar que podrían volver medidas más restrictivas. Pero el ministro de Salud, Ginés González García, alertó el mismo martes que la segunda ola, "si seguimos así, podría llegar mucho antes". Un cambio radical con respecto al inicio de la pandemia que presagiaba que llegaría más tarde.

Según fuentes oficiales, luego de escuchar la opinión de expertos, González García es uno de los que impulsa un cierre fronterizo más estricto. Preocupa, en especial, el repunte del Covid en Brasil. El embajador en ese país, Daniel Scioli, habló con distintos funcionarios para alertar sobre lo complicado que sería para el tráfico comercial y por la cantidad de turistas argentinos que quedarían varados.

Antes de ver desde Ezeiza partir al vuelo AR1060, bautizado "Operación Moscú", para buscar la vacuna rusa Sputnik V, el ministro de Transporte, Mario Meoni, admitió que se están barajando todas las posibilidades. "Mañana (por este miércoles) se podría realizar una reunión presencial para tomar decisiones en los próximos 15 días y así dar previsibilidad", adelantó.

"La decisión no está tomada al momento, pero se está discutiendo si hay o no cierre de vuelos con otros países europeos que tienen vuelos entre ellos y con Inglaterra", relató el canciller Felipe Solá, en referencia a casos como el de España.

No fue lo único que declaró Solá. En tono irónico le respondió a Cristina Kirchner, lo que desató una polémica tuiteril. "No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo", opinó, en una charla en la que avaló el concepto de "lawfare". No todos se lo tomaron con sorna, como el diputado cristinista Nicolás Rodríguez Saá, quien le pidió la renuncia por Twitter. Después, igual, terminó pidiendo disculpas.