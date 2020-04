Coronavirus en Argentina: fuerte cacerolazo contra la “liberación” de presos

Un ruidoso cacerolazo se escuchó este jueves por la noche en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos el país en una protesta contra la “liberación” de presos en el marco de las medidas sanitarias adoptadas frente al coronavirus.

La protesta es contra el otorgamiento de prisiones domiciliarias en el marco de la pandemia, un tema que viene provocando una fuerte polémica en los últimos días.

El presidente Alberto Fernández avala las prisiones domiciliarias, pero incluso dentro del oficialismo, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se mostraron en contra. Este último además alertó sobre el número de pulseras electrónicas en la Provincia.

El ex juez de la Corte, Eugenio Zafaroni, salió al cruce de Berni: "Su discurso -dijo- es el del populacherismo que llenó las cárceles".

El mismo jueves a la mañana, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, tuvo que salir a aclarar que "la posición del Gobierno", definida por el propio Presidente, es que "no existe un plan de liberación generalizada ni dirigida a un caso particular". De todos modos, también insistió en que hay personas detenidas que pueden cumplir su condena en arresto domiciliario, "pero son decisiones que no podemos juzgar nosotros".

El cacerolazo se esuchó fuerte en muchos barrios de la Ciudad y se extendió por más de 10 minutos.