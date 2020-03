Coronavirus: el “plan” de Spotorno para que las empresas puedan pagar los sueldos de marzo

Las restricciones que implica la forzada cuarentena social preventiva y obligatoria por la pandemia de coronavirus llegaron para golpear aún más la economía argentina, que ya, incluso sin eso, preveía una nueva contracción del PBI que extendería la recesión a más de dos años.

En ese marco, los números de las empresas, que ya no eran sencillos, se complican aún más. Tal como relata el economista Fausto Spotorno, director de la consultora OJF (Ferreres), “muchos empresarios pyme y no tan pyme” están preocupados al punto de que “no saben cómo pagar los sueldos de marzo”, incluso después de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Ante esa situación, el economista de OJF desarrolló una propuesta propia (que aclaró que surgió de una idea del economista Gustavo Lazzari) que expuso en Twitter.

“Estoy hablando con mucho empresario PyMe y no tan Pyme preocupado porque no saben como pagar los sueldos de marzo. El gobierno sacó los REPRO como instrumento, pero no sé si será suficiente. Lo mismo sucede con las medidas crediticias del BCRA”, describió Spotorno antes de desarrollar su idea.

La propuesta de Spotorno

“Voy a proponer algo más directo", arrancó el economista y detalló:

"En primer lugar, esto parte de una idea de @lacha (Gustavo Lazzari).

El programa que presentó el gobierno, es en teoría un paquete de 1,8 puntos del PIB. Donde casi 1 punto son préstamos al capital de trabajo a través de los bancos que van a llegar tarde y mal. ¡Hablamos de sueldos de marzo!

La propuesta es para el empleo formal y 'gris', porque a la informalidad se le llega con los subsidios.

La idea es que la Anses deposite (a través del FGS -Fondo de Garantía de Sustentabilidad) $ 30.000 (fijos) por trabajador (lo que equivale al 60% del salario promedio) como préstamo, en cuentas de empresas, monotributistas y autónomos.

A partir del 1 de abril las empresas pueden confirmar total o parcialmente ese préstamo. Esto es aceptarlo o devolverlo. Si lo acepta, sería a 1 año con 4 a 6 meses de gracia (hay que establecer opciones).

¿Cuánto costaría una cosa así

En principio estamos hablando de casi 10 millones de trabajadores más los independientes. Así que sería algo menos de 1% del PIB, que es similar al programa del gobierno de estimular el capital de trabajo.

¿Cómo se financia?

Si el gobierno no estuviera reestructurando deuda, esto se financiaría con ventas del 15% de los bonos que tiene el FGS en cartera, al mercado.

Hoy el comprador de bonos debería ser el BCRA, contra emisión monetaria temporal, que se re-absorbería con la devolución de préstamos.

Siendo que la emisión monetaria es exclusivamente temporal el impacto inflacionario sería pequeño. Esto no es equivalente a los adelantos del Tesoro al Gobierno que no es una emisión temporal, porque el Estado nunca los devuelve.

¿Por qué la Anses?

La idea es hacerlo a través de la Anses porque conoce mejor que nadie las nóminas salariales, porque la Anses tiene al FGS q puede hacer inversiones y porque así se evita pasar a través de los bancos que

a) tienen un proceso normativo y burocrático muy engorroso

b) Están en cuarentena

El costo de esto sería semejante al que propuso el gobierno (1% del PIB) pero se gana agilidad y se garantiza que la emisión monetaria necesaria es estrictamente temporal y eso reduce notablemente el riesgo inflacionario.

Es solo una propuesta, para analizar mientras estamos encerrados!”