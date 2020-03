Coronavirus: el grupo de expertos le recomendó a Alberto prolongar la cuarentena

En medio de la extensión de la pandemia de coronavirus en el mundo, el Gobierno sigue analizando qué medidas instrumentar para hacer frente a la enfermedad.

Este domingo, el ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que el grupo de expertos con el que Alberto Fernández se reunió en Olivos (en un encuentro en el que algunos estuvieron presentes y otros por teleconferencia) le recomendaron en forma unánime al Presidente que extienda la cuarentena.

"Los expertos han opinado unánimemente que hay que prorrogar la cuarentena. Que es lo que claramente quedó a decisión del presidente de la Nación" fueron las palabras del ministro de Salud, quien consideró que cada día estamos "mejor preparados" en términos de recursos y diagnósticos.

González García no determinó cuál será la fecha hasta la que se extendería el aislamiento, ya que "es una decisión que se toma día a día y no está tomada. La toma el presidente de la Nación". En esta línea agrego que "el presidente va a hablar a la Nación, supongo que va a ser hoy. Pero no lo sé, lo decide él".

Igualmente, anticipó que "muy probablemente en los próximos días tengamos más casos", ya que se distribuyeron 35.000 reactivos en todas las provincias, por lo que se amplió la capacidad de detección.

Consultado sobre la situación en el conurbano bonaerense, el ministro explicó que "no podemos resolver una solución de muchos años de debilidad del conurbano, que tiene la mayor cantidad de pobres de la Argentina". Igualmente, aseguró que se está trabajando junto con los gobiernos de la ciudad y de la provincia de forma mancomunada para atacar el problema. "Es muy difícil cumplir un aislamiento domiciliario ahí. Estamos buscando alternativas para proteger a los más vulnerables", agregó..

Como reconocieron desde el propio gobierno, las decisiones se toman día a día a partir de la evolución de la situación epidemiológica y también social.

Alberto Fernández encabezó desde el mediodía una reunión con un comité de expertos, en el que también participan sus colaboradores cercanos para recibir nueva información antes de decidir hasta cuándo se extendería el aislamiento social preventivo y obligatorio que rige en todo el país.

Entre los expertos que participaron de la reunión son la embajadora especial de la OMS/OPS para América Latina y el Caribe, Mirta Roses; el director científico de la Fundación Huésped, Pedro Cahn; el titular de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued; y los especialistas Ángela Gentile, Pablo Bonvehi, Gustavo Lopardo, y Tomás Orduna.

En cuanto a las autoridades oficiales, estuvieron los funcionarios Santiago Cafiero, Ginés González García, Gustavo Béliz, Julio Vitobello, Carla Vizzotti y Alejandro Grimson. Cuando finalice el encuentro se espera una conferencia de Ginés González García.

La cuestión básica es la extensión de la cuarentena, que podría anunciarse este mismo domingo. El plazo inicial de confinamiento termina el 31 de marzo, el próximo martes. Sin embargo, ya estaría definido que continuará, aunque no es claro el plazo. Una opción era extenderla hasta el 12 de abril, el domingo de Pascua. Pero no se descarta ir más allá y que se anuncie el aislamiento hasta fin de abril.

Recién en los próximos días podrá empezar a percibirse el impacto del aislamiento social preventivo y obligatorio, que comenzó el pasado 20 de marzo. El período de incubación del Covid-19 es de hasta 14 días, por lo que los resultados de las medidas que se implementan tienen una demora.

Es decir, la semana próxima podrán empezar a verse, o no, los frutos del confinamiento y del resto de las medidas tomadas. Igualmente, esto coincidirá con una descentralización mayor y con más cantidad de testeos que comenzarán a realizarse. La prueba de fuego para determinar la efectividad de las medidas será el ritmo de contagio y de fallecimientos.

Si se logra controlar la cantidad de casos positivos, por más que continúe en un leve aumento, el sistema de salud podrá dar respuesta a la demanda de atención. A contramano, un crecimiento acelerado de la curva de infectados generaría los mismos problemas que hubo en Italia y España: que se desborde la capacidad del sistema.

Igualmente, no solo habrá que tener en cuenta los factores sanitarios a la hora de determinar la extensión de la cuarentena. El gobierno repitió que privilegia la salud a la economía en más de una oportunidad, pero la ecuación no es tan simple. En un escenario de parálisis de la actividad, el impacto sobre los sectores más vulnerables es mayor aún. Esto se ve acompañado de los problemas habitacionales y de hacinamiento, que hacen que cumplir el aislamiento sea más complicado.

El sábado la provincia de Buenos Aires anunció que se extenderá por 15 días más la prohibición de eventos masivos en el distrito. Publicó un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof en el que se prorroga hasta el 15 de abril la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo o social de participación masiva.