Coronavirus: con la asistencia del BCRA al límite, qué opciones tiene el Gobierno para financiar el paquete de medidas

El Gobierno anunció en los últimos días una serie de medidas destinadas a asistir a los segmentos más golpeados y a los grupos más vulnerables por el parate generado por la pandemia del coronavirus, más allá de que hay sectores como el de las pymes que piden asistencia.

Si bien no todas las herramientas se oficializaron aún, analistas estiman que las erogaciones correspondientes significarían entre $ 300.000 millones y $ 400.000 millones.

Con el mercado de capitales cerrado y un primer bimestre flojo en términos fiscales, todo indica que la emisión monetaria será el principal sostén de la expansión del gasto. No obstante, analistas remarcaron que esta opción no será fácil de implementar.

Es que el nivel de la asistencia vía adelantos transitorios (AT) del Banco Central (BCRA) al Tesoro está casi al límite que permite la Carta Orgánica de la autoridad monetaria en su artículo n° 20. La norma establece que las transferencias pueden acumular hasta el equivalente al 12% de la base monetaria M1 (circulación monetaria más depósitos a la vista) más el 10% de los recursos corrientes en efectivo de los 12 meses previos, que puede ampliarse hasta por 10 puntos porcentuales más en contextos extraordinarios como el actual.

Al 15 de marzo, el stock de AT totalizaba un $ 1,03 billones y economistas estiman que si el paquete se financiara íntegramente por emisión rebasaría ese límite adicional, por lo que el Gobierno debería conseguir pesos por otra vía o impulsar un cambio en la Carta Orgánica.

Fernando Marull, director de FMyA, sostiene que implicará 1% del PBI (unos $ 300.000 millones) y señala que, dado que los stocks estarían por sobre el límite, el Gobierno podría cubrirse si solicita al BCRA el giro de sus utilidades de 2019 (dato que todavía no fue publicado). Además estimó que el volumen de asistencia de la autoridad monetaria alcanzaría el 50% de la base monetaria este año.

"Las medidas implicarán un punto del PBI y eso se va a financiar todo conn emisión monetaria. Con eso el stock de adelantos transitorios ya estaría por sobre el límite, pero lo que puede hacer el Tesoro podría solicitarle al Central que le gire las utilidades de 2019", indicó Marull a El Cronista.

Matías Rajnerman, de Ecolatina, coincide en que las medidas representarían necesidades por $ 300.000 millones y que su financiamiento con emisión superaría por más de $ 150.000 millones el límite extraordinario, pero puso reparos a la hora de prever si las utilidades de 2019 podrán fondear ese sobrante. "Les van a girar las utilidades, pero no estoy tan seguro de que alcance. Y si llegara a bastar, no sé si consumirían todo el volumen ya se quedan sin nada para el resto", indicó.

En ese sentido, considera que el oficialismo podría impulsar una reforma de la Carta Orgánica para estirar ese tope, aunque con ciertas dificultades institucionales, y descartó la posibilidad de conseguir esos fondos por medio de nuevos títulos públicos.

"Lo que creo que van a hacer es cambiar el artículo de la Carta Orgánica, pero sería un problema institucional porque, sin el Congreso sesionando, si lo sacaran por decreto cualquier juez podría tirar para atrás la medida. La urgencia puede saltear estas instancias, no creo que la oposición le trabe esto. Pero es un escenario complejo en términos institucionales", señaló Rajnerman en diálogo a este medio.

Para Miguel Zielonka, director de Econviews, el costo fiscal del paquete es de 1,3% del PBI, unos $ 350.000 millones y considera que el Gobierno podría impulsar una enmienda en la Carta Orgánica para flexibilizar la asistencia.

"No me imagino que el oficialismo tenga problemas para conseguir las mayorías si fuera necesario para que pase por el Congreso. También pueden usarse las utilidades del Banco Central y le quitaría presión al límite de adelantos", comentó.

Y concluyó: "Son momentos de emergencia, es una situación inédita en todo el mundo. Las medidas van en la direccion correcta, no sé si serán suficientes. Seguramente no entre los cuentapropistas y sería deseable que se prorroguen vencimientos de impuestos por ejemplo. Pero a diferencia de otros países, nosotros no tenemos crédito ni reservas, y por eso la única forma de financiar el paquete es con emisión. Es algo peligroso, pero no hacerlo puede ser mas peligroso aún en el contexto de una recesión mucho mas grave y de que se corte la cadena de pagos."