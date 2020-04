Coronavirus: comercios buscan que las provincias permitan abrir las puertas a partir del lunes 27

Con la cuarentena transitando ya la quinta semana, la actividad comercial no considerada como sector esencial, está sufriendo las tensiones propias de la falta de ingresos y por eso en las últimas horas intensificó las gestiones para lograr habilitación para operar.

El objetivo pasa por estas horas en lograr el aval de las diferentes administraciones provinciales para levantar las persianas en pueblos y ciudades que no registran casos de coronavirus o que tienen pocos casos y más o menos controlados.

Tanto la Cámara Argentina de Comercio (CAC) como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), cada una en forma independiente, iniciaron gestiones con las gobernaciones para lograr autorizaciones desde el lunes 27.

Días atrás, el gobierno nacional abrió el juego a las provincias para que evaluaran los pedidos de los empresarios para retomar la actividad, y les dejó bajo su responsabilidad el levantamiento parcial de la cuarentena en sus distritos.

En todos los casos, las solicitudes sectoriales se analizan sin descuidar un estricto protocolo sanitario para operar.

En ese sentido, la CAC le envió una carta al presidente Alberto Fernández, en la que, en sintonía con las directivas emanadas del Ejecutivo respecto de la cuarentena, solicita la conformación de un comité de seguimiento entre empresarios, sindicatos y el representantes del Gobierno para "consensuar y confeccionar protocolos de higiene y salud en el trabajo de acuerdo a los parámetros y medidas de prevención".

Los protocolos se aplicarían "en forma gradual y oportunamente en la actividad de comercio", ajustados a las tareas de cada rama y las especificidades propias, las características del establecimiento y la cantidad de empleados.

Las gestiones

Por el momento no hay previsto nuevos encuentros de sectores empresariales con el Presidente ni con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para evaluar las solicitudes.

Es que más allá de la carta, un paso formal, los empresarios saben que la definición hoy corre por la vía de los gobernadores.

"Hemos pedido a todos los gobernadores, a través de las federaciones que integran CAME, elaborar protocolos para poder ir abriendo de manera parcial y selectiva, en días, ciertos comercios, y en particular para gente que trabaje en cercanía, que no necesite utilizar transporte público", señaló Pedro Cascales, vocero de CAME.

El dirigente precisó que "hay receptividad de los parte de los gobiernos provinciales", y estimó que "todo esto tiene que empezar a verse más desde el lunes 27, cuando venza el plazo de la cuarentena, a pesar de que ya se dice que se va a extender".

También hay movimientos en ese sentido entre las cámaras provinciales que integran la Cámara Argentina de Comercio (CAC), para soicitar la apertura de actividades en lugares donde no habría muchas complicaciones. Hasta ahora, sin respuestas.

"La verdad es que los gobernadores también están un poco temerosos, porque el Gobierno nacional les pasó la responsabilidad a ellos", admitió Mario Grinman, secretario de la CAC.

Sin embargo, hay un relativo optimismo en que lentamente se podrá ir habilitando la actividad en las provincias.

"Hay provincias que no tienen casos u otras tienen muy pocos, que yo creo que van a empezar a abrirlo a partir de la semana que viene", se esperanzó el empresario.

Entre Ríos, Formosa y Catamarca estarían en primera línea. Junto a Jujuy y La Pampa integran el quinteto "con mejor performance para una flexibilización gradual de la cuarentena".

La carta de la CAC al Presidente