Coronavirus: caso por caso, los políticos contagiados que pusieron en alerta hasta al Presidente

Los recientes casos positivos de coronavirus de los intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez, y de Lanús, Néstor Grindetti, volvieron a encender las alarmas entre funcionarios y dirigentes que mantuvieron encuentros presenciales con ambos en los últimos días. Se suman así a una lista de políticos cuyos diagnósticos de Covid-19 obligaron a realizar hisopados o a guardar aislamiento estricto a una decena de contactos estrechos.

Anoche, el intendente de Merlo confirmó a través de redes sociales que su hisopado había dado positivo para coronavirus y que se encontraba “muy bien” y aislado en su domicilio.

El sábado último, Menéndez había mantenido una reunión con la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, quien decidió autoaislarse preventivamente tras conocerse la noticia. En el encuentro ambos habrían mantenido la distancia prudente y utilizado tapabocas.

“El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires informa que, en forma conjunta con el aislamiento preventivo estricto que comenzó a cumplir la vicegobernadora, se esta procediendo a la desinfección de la Presidencia, Secretarías, de recinto de sesiones y de todas las áreas relacionadas”, informaron a través de un comunicado.

El sábado trabajé junto con el intendente de Merlo, @gustavomenendez. Conservamos todos los protocolos, pero en vistas de su hisopado positivo por COVID-19, me he puesto también en aislamiento sanitario estricto. Tenemos que cuidarnos entre todas y todos. — Verónica Magario (@magariovero) July 21, 2020

En tanto, se advirtió a los empleados de la Cámara que participaron de las actividades por la sesión mixta presencial y virtual que ayer se llevó a cabo que, ante el primer síntoma, lo comuniquen a las autoridades del Senado provincial para poner en marcha los protocolos.

Esta mañana, se conoció que Grindetti también había sido diagnosticado con coronavirus. El intendente que milita en el PRO no ha presentado síntomas y se mantiene aislado. En su caso, se informó que no mantuvo contactos estrechos en las últimas 48 horas por lo que no será necesario hisopar a otras personas.

El positivo que alertó a Fernández

El pasado 12 de junio el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, anunció que su prueba había dado positivo para COVID-19 y encendió las alarmas de la quinta de Olivos. El líder comunal había mantenido horas antes un encuentro con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien al momento de conocerse la noticia se encontraba de viaje junto con Alberto Fernández en la provincia de La Rioja.

Fue el mismo Presidente quien anunció que Arroyo había sido apartado del grupo y que no regresaría a Buenos Aires con la comitiva, sino en un vuelo especial. También como medida de precaución, el mandatario suspendió su siguiente visita a la provincia de Catamarca.

Arroyo e Insaurralde, en la reunión que disparó las alarmas.

Finalmente el test de Arroyo fue negativo, así como la de Federico Thea, secretario general de gobierno de Buenos Aires, y Federico Otermín, vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados provincial quienes también habían participado del encuentro con Insaurralde.

Vidal y una alarma hacia adentro del PRO

El caso positivo de coronavirus de María Eugenia Vidal no solo puso en máxima alerta a importantes dirigentes del PRO, sino que trajo a colación cuestionamientos por haber organizado una comida en plena cuarentena. A partir de que la misma ex gobernadora confirmó su diagnóstico se conoció que día antes había participado de un almuerzo junto a Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau, Emilio Monzó, entre otros, en la sede del gobierno porteño en Parque Patricios.

Aunque sus hisopados resultaron negativos, no corrieron la misma suerte Federico Dibenedetto, secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana de la Ciudad, y Emmanuel Ferrario, secretario de Asuntos Estratégicos porteño. También dio positivo la pareja de Vidal, el periodista Enrique “Quique” Sacco y la madre de éste.

Hoy finalmente con el alta médica llegaron mis hijos a casa.���� Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y me mandaron mensajes de recuperación. Cada uno ayudó a curarme. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) July 12, 2020

El coronavirus ingresó al recinto

A principios de mes, el resultado positivo del diputado riojano Julio Sahad (PRO) obligó a hisopar a un número importante de legisladores que habían formado parte in situ de una sesión mixta de la Cámara baja. El virus no distinguió fuerzas políticas y resutaron también contagiados Miguel Bazze (UCR), Walter Correa y Federico Fagioli (Frente de Todos).

En el gabinete nacional aún no se han registrado casos de coronavirus de altos funcionarios, excecpto el del secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, que obligó a la ministra Sabina Frederic a hisoparse con resultado negativo.

Forchieri durante la sesión del pasado jueves

En tanto, este fin de semana se conoció también que el vicepresidente 1° de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri resultó positivo. El funcionario había encabezado la sesión del pasado jueves que se realizó de forma mixta, entre presencial y por videoconferencia. Según confirmaron sus voceros a El Cronista se realizaron el test en las últimas horas los contactos estrechos, sus secretarias, el secretario privado y el subsecretario de la vicepresidencia 1°, todos con resultado negativo.