Coronavirus: advierten que en cuestión de días se romperá la cadena de pagos de las pymes

El shock que sufre la actividad económica en la Argentina debido al coronavirus generaría una recesión de 4,5% este año, estimó Elypsis, que calcula que 2,6 puntos porcentuales de la contracción serán explicados por la pandemia.

Por eso, la consultora recomienda que el Gobierno focalice sus esfuerzos en el segmento pyme, al pronosticar que en los próximos días se quebrará la cadena de pagos.

El informe marca que Argentina vive tres crisis simultáneas: sanitaria, financiera y económica, con fuerte caída en la producción, impactos sociales que deberán atenderse en tiempo real y un profundizado desequilibrio fiscal, que marcarán el pulso tras el shock del coronavirus.

"La emergencia sanitaria encuentra a la Argentina en plena crisis financiera y económica, sin recursos para afrontarla. Por eso cuantificar el impacto es prematuro, pero según nuestras proyecciones el PBI se estará retrayendo 4,5% este año, y 2,6 puntos de esa caída es consecuencia del coronavirus", puntualizó el estudio.

En ese sentido, Elypsis valoró el otorgamiento extraordinario de $ 10.000 para asalariados informales, cuentapropistas informales, trabajadoras de casas particulares en negro y monotributistas que facturen menos de $ 26.100 por mes en promedio, lo que totaliza un universo de 3,6 millones de familias y por el que el Estado deberá erogar $ 36.747 millones.

Fuente: Elypsis

La consultora considera que la crisis por el coronavirus se extienda, lo que implicaría un nuevo desembolso para este segmento, tal como indicó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en declaraciones radiales. En caso de que esto ocurra, el costo fiscal será de $ 73.494 millones.

Además, el Gobierno anunció el lunes el pago de un bono de $ 30.000 que se abonará en tres cuotas a los trabajadores de la salud, lo que representaría un esfuerzo de $ 22.500 millones.

De concretarse un segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, escenario que Elypsis considera probable, estas dos medidas significarán un desembolso de casi $ 96.000 millones.

"Es difícil en este contexto tomar medidas que no dejen afuera a sectores con necesidades o que estén incluyendo a quienes no son afectados por la crisis. Se vislumbra en esta medida puntual tres criterios: atender un segmento donde se estima que la pobreza supera al 65%, donde se encuentran las tasas de tenencia patrimoniales más bajas y que no tiene recursos o posibilidad para implementar otras modalidades de trabajo", destacó Elypsis.

No obstante, el informe resalta que la cadena de pagos de las pymes "se encuentran resentidas" y que "se quebrarán en los próximos días", por lo que sugiere que los siguientes paliativos se focalicen en este sector.

"Pero quedan muchos sectores muy resentidos sin atender. Habrá que decidir con estrategia hasta dónde se ayudará, teniendo en cuenta las restricciones fiscales presentes y futuras", concluyó.