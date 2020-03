Coronavirus: Suspenden medida que impedía importar un insumo médico

El Gobierno suspendió las medidas antidumping que se habían dispuesto en noviembre pasado para la importación de sueros que contengan "cloruro de sodio o dextrosa, estériles, en sistemas cerrados de infusión”,

La decisión se formalizó a través de la resolución 118 del Ministerio de Desarrollo Productivo, publicada este martes en el Boletín Oficial, y se fundamentó en que se trata de "un producto muy sensible para la salud pública".

La protección antidumping se había dispuesto el 29 de noviembre último para ese producto en sistemas cerrados de infusión, para envases con capacidad igual o superar a 0,1 litro pero inferior o igual a 1 litro, procedentes de Brasil y de México.



Tras una investigación, en ese momento se dispusoderechos antidumping específicos para esos sueros de entre u$s 0,16 y u$s 0,31, según los envases.



“Dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país y para no afectar la atención sanitaria de la población, como consecuencia del brote del nuevo coronavirus, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas oportunas que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación, garantizando a la población el acceso a ciertos insumos críticos a fin de mitigar su propagación e impacto sanitario”, se indicó en la resolución 118 de este martes.