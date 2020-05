Coronavirus: Santilli aclaró dudas sobre las salidas recreativas en la Ciudad

El vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, confirmó hoy que desde el sábado próximo podrán salir a dar un paseo los menores de 16 años acompañados con sus padres que tengan "DNI terminados en par y en 0".

En tanto, amplió que el domingo estarán autorizados para realizar el paseo quienes tengan sus documentos terminados en números impar, "una manera de salir del encierro, pero siempre con los cuidados" necesarios para prevenir el contagio de coronavirus.



En declaraciones a radio Mitre, el funcionario porteño reiteró que "a los chicos no se los puede llevar de compras, salvo que la papá o la mamá no tenga con quién dejarlos".



Con estadísticas a mano que indican que el movimiento de tránsito baja al 15% de un día normal los sábados y al 11% los domingos, el funcionario dijo: "por eso queremos que los chicos salgan a hacer esa caminata los fines de semana, no queremos poner 700.000 chicos más (en las calles) durante la semana".

Santilli reiteró que "las plazas no van a estar abiertas, distinto es caminar por las veredas de las plazas pero los juegos son fuente de contagios, nos lo dijeron los médicos".



El vicejefe de gobierno porteño explicó que las medidas anunciadas de apertura de flexibilización de la cuarentena apuntan a que "haya menos afluencia, por eso la oferta de comercios no esenciales es solo de lunes a viernes".



También estimó que a partir del próximo fin de semana "casi 18 mil familias" que dejaron suspendidas sus mudanzas podrán realizar ese movimiento.



Ayer el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta anunció, entre otras medidas, la apertura de algunos comercios desde las 11 y hasta las 21 horas, y precisó que los vecinos ingresarán a los locales los días pares o impares de acuerdo a la terminación del DNI.



El martes se habilitarán las librerías, florerías, jugueterías, perfumerías, negocios de decoración, de materiales eléctricos, electrodomésticos, instrumentos musicales y bicicleterías.



El jueves 14 será el turno de las joyerías, relojerías, bijouterie, mueblerías, concesionarias de autos y motos, y el resto de comercios minoristas con la excepción de locales de indumentaria y calzado.



El mismo criterio se utilizará en el caso de las salidas recreativas para niños y adolescentes menores de 16 años que serán a partir del próximo fin de semana, los sábados y domingos, según la terminación del documentos de sus padres o madres.