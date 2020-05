Científicos argentinos crearon un test de diagnóstico rápido: se producirán 10.000 en 10 días

El presidente Alberto Fernández dio a conocer esta tarde que científicos argentinos desarrollaron un test de diagnóstico rápido y económico para detectar el coronavirus.

Según precisó el mandatario, que estuvo acompañado por los ministros de Salud, Ginés González García, y de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, se podrán obtener resultados en una hora. Los primeros 10.000 test serán producidos durante los próximos 10 días. Y en el corto plazo se podrían elaborar 100.000 test por semana. Se reunió también en la residencia presidencial de Olivos con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el vicejefe, Diego Santilli.

“Estoy muy contento. Esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo”, aseguró el Presidente durante la presentación. “Tenemos la mejor calidad humana científica para ofrecer estas respuestas”, destacó el mandatario.

Sobre ello, remarcó: “Esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce un laboratorio argentino, esto es tan importante para el desarrollo de un país porque demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros, esto es soberanía, y eso es lo que todos deben entender”.

"Estoy muy contento por muchos motivos: primero esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. No es el mejor modo ver cuántos de nosotros estamos inmunizados, que es lo que hacemos hoy con el test rápido, sino que nos permite conocer rápidamente quién está infectado y quién no, y tratarlo a partir de allí. También nos permite conocer quién está infectado y no tiene síntomas, que es uno de los problemas de los que siempre hablamos", acotó.

El kit de diagnóstico rápido fue desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y por científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet - Fundación Pablo Cassará).