Coronavirus: Alberto fue entrevistado por el cantante de Calle 13 y mostró optimismo con "dominar" el virus

"Tenemos la oportunidad de hacer un mundo mas solidario", comenzó Alberto Fernandez a la primera pregunta de René Pérez, cantante de Calle 13. "Ante el G20 en la videoconferencia que tuvimos les planteé la situación de los paises endeudados, con semejante pandemia deberían dejar de pagar sus deudas".

Y remarcó que "en el caso argentino hemos dicho desde que llegamos que no pagaríamos a costa de los argentinos". "En este momento la prioridad es la salud", reforzó.

"También les pedí terminar los bloqueos", afirmó el Presidente durante una charla en vivo por Instagram. Y agregó, antes de insistir con el concepto de "cultura de la solidaridad": "No podemos dejar de ser solidarios con los cubanos, los venezolanos. En esta pandemioa no pueden quedar librados a su suerte. Para salvarnos tenemos que salvarnos con el otro. No podemos admitir la cultura del descarte".

"Nos estamos preparando para el peor escenario", se refirió el Presidente a la pandemia, y como en su mensaje de anoche volvió a repetir que "hasta acá los primeros resultados parecen ser buenos, parecen decir que estamos dominando el virus". "Si seguimos cumpliendo con las reglas, no tengan ninguna duda que nos va a ir bien. Eso no quiere decir que vamos a salir indemnes, nadie saldrá indemne, quiere decir que suframos menos", señaló.

Otra de las consultas del músico, conocido también como Residente, fue sobre los despidos anunciados por la constructora Techint, cuando poco antes el ministerio de Trabajo había declarado la conciliación obligatoria. Específicamente le pregunto si se frenarían con un DNU, pero el mandatario evitó dar precisiones de la herramienta. "No voy a dejar que eso pase (los 1450 despidos), le di instrucciones al ministro de Trabajo (Claudio Moroni) que impida los despidos". Enseguida, Fernández afirmó que "hemos dado muchisimos recursos a las empresas para que no haya despidos", ejemplicando con uno: "Que el Estado les pague parte del sueldo pero que no despidan".

En otro tramo, luego de definirse como "soy el primer feminista", el Presidente apuntó que se está trabajando para evitar que la cuarentena dispare las estadísticas de asesinatos de mujeres. "El encierro en la cuarentena a veces provoca muchos casos de violencia de género, femicidios y de suicidios. Tenemos que evitar las tres cosas", afirmó.