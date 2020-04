Coronavirus: Alberto Fernández avaló la prisión domiciliaria para presos comunes y generó polémica

El presidente Alberto Fernández se mostró preocupado por la situación de las cárceles en medio de la pandemia y avaló que los presos comunes que integren los grupos de riesgo de contagio de coronavirus salgan de prisión y accedan al beneficio de la domiciliaria.

“Las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad”, arrancó el mandatario, que se mostró a favor de las “libertades restringidas” con dispositivos electrónicos para controlar a los detenidos fuera de las cárceles y pidió “seriedad” de la oposición para tratar el tema.

En ese sentido, apuntó contra la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y sentenció: “Cada dos por tres leo un tuit donde dice que queremos indultar. Acá en la Argentina algunos no hacen un análisis y dicen ‘quieren liberar para buscar la impunidad’. No es eso”, dijo Fernández en diálogo con radio Con Vos.

Este lunes, desde la oposición salieron a cuestionar el apoyo del Presidente a las domiciliarias de los presos comunes. Pero las diferencias también llegaron desde el mismo espacio oficialista. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, advirtió que los jueces que liberen a presos sin cumplir con la ley de la víctima, podrían ser sometidos a juicio político, marcando una distancia con la postura del jefe de Estado.

La oposición cuestionó el apoyo de Fernández a las domiciliarias de los presos

Fernández respaldó su postura argumentando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya había recomendado a los países que integran el Pacto de San José de Costa Rica atender la situación sanitaria en las cárceles frente al avance de la pandemia. “Recomienda desde detención domiciliaria hasta libertades restringidas, como pueden ser las pulseras para tener un control”, indicó Fernández.

“Es un tema complicado porque además se mezcla con criterios de Justicia. Hay gente que está detenida, no tienen condena aún y están exponiéndose peligrosamente“, dijo y señaló que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, indultó y liberó a 1.300 presos.

En las últimas semanas hubo motines en la cárcel de Devoto, y en los penales de Florencio Varela, Santa Fe y Corrientes. Este lunes esa situación se repitió en la cárcel de Mendoza.